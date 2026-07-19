Багато загиблих і поранених: РФ підло атакувала судно біля берегів Одеси

Наразі знайдено тіла 5 членів екіпажу. Доля 5 моряків поки що невідома.

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Атаковано судно біля берегів Одеси / Колаж: Главред, фото: ВМСУ

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Судно під прапором Гвінеї-Бісау потрапило під удар РФ

Виявлено тіла 5 членів екіпажу, доля 5 моряків поки що невідома

Армія країни-агресора РФ поблизу Одеси атакувала торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзи.

"За наявною інформацією, на борту перебували 17 громадян Сирії та Індії, а також громадянин України - лоцман", - повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Він уточнив, що, незважаючи на масштабну пожежу, українським Військово-морським силам вдалося врятувати 8 членів екіпажу. Двоє з них поранені, їх госпіталізовано до лікарні в Одесі.

"Наразі виявлено тіла 5 членів екіпажу. Доля 5 моряків поки що невідома. Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені відступити в безпечну зону. На судні – масштабна пожежа, триває гасіння. Україна робить усе можливе, щоб знайти та врятувати решту іноземних громадян – членів екіпажу", – наголосив Корецький.

/ ВМСУ

Прем’єр доручив Міністерству закордонних справ негайно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також наших міжнародних партнерів.

"Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які зміцнять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна й моряків від злочинних російських атак. Росія скоює військові злочини та підриває безпеку в Чорному морі, нападаючи на цивільні торговельні судна. Це посягання на свободу мореплавання та принципи Конвенції ООН з морського права", – підсумував Корецький.

Чому Одеська область залишається однією з головних цілей РФ

Російські війська продовжують регулярно завдавати ударів по Одеській області, зосереджуючи увагу на об’єктах, що мають стратегічне значення для регіону. Про це повідомив прес-секретар Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, однією з ключових цілей російських атак залишається портова та припортова інфраструктура, яка відіграє важливу роль у функціонуванні логістичних маршрутів та економіці півдня України. Для ударів по цих об’єктах Росія використовує різні види озброєння.

Братчук зазначив, що обстріли регіону відбуваються практично щодня. Він нагадав, що нещодавно під удар потрапили об’єкти портової інфраструктури, внаслідок чого загинула людина. Раніше російські війська також атакували одне з промислових підприємств області.

Крім ракет, противник продовжує активно застосовувати ударні безпілотники типу "Шахед". За словами експерта, інтенсивність їхнього використання не знижується, а в окремих випадках кількість таких дронів у складі атак навіть збільшується.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", російські дрони атакували два цивільні судна в Чорному морі. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська за допомогою дрона атакували торгове судно під прапором Китаю. Це сталося в територіальних водах України.

Раніше повідомлялося, що російський безпілотник влучив у танкер під прапором Панами, який перебував у зоні очікування та готувався зайти в порт для завантаження рослинної олії.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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