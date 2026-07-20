Окупанти заявили про полонених бійців 'Скелі' в Костянтинівці: полк відреагував

Полк прокоментував опубліковані кадри з українськими військовими, яких росіяни оголосили полоненими.

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Українських військових, які потрапили в полон, намагатимуться повернути додому / Колаж: Главред, фото: скріншот з DeepState, УНІАН

Що повідомили у "Скелі":

Полк встановлює усі обставини подій у Костянтинівці

Росіяни намагаються маніпулювати інформацією про захоплення військових у полон

Бойові дії за Костянтинівку тривають

18 липня військові 425-го ОШП "Скеля" зняли відео з нагоди зачистки Будинку культури у Костянтинівці з українським прапором. Вже наступного дня у мережі з'явилися кадри, де росіяни нібито взяли в полон двох українських бійців з відео в тій же будівлі.

Окремий 425-й штурмовий полк "Скеля" офіційно прокоментував цю інформацію з джерел країни-агресорки Росії. Там зазначили, що знають про поширену російськими ресурсами інформацію щодо полону військовослужбовців полку.

відео дня

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

"Наразі триває робота зі встановлення всіх обставин події. Ми не можемо розкривати деталей операції в місті. Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою", - йдеться у заяві.

Представники полку також зазначили, що полон побратимів – це надзвичайно болюча звістка. Але бійці залишилися живими і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому.

"Під час тих самих боїв наші військовослужбовці також захопили у полон двох окупантів. Це ще раз підтверджує: бої були запеклими і не зводяться до одного окремого епізоду, який сьогодні використовує російська пропаганда. Війна не складається лише з перемог. Успішне виконання бойового завдання не означає відсутності втрат. Після будь-якої зачистки противник намагається повернути втрачені позиції та проводить контратаки", - додали у "Скелі".

РФ маніпулює військовополоненими

У полку наголосили, що демонстрація українських військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку полку. Ворог таким чином традиційно використовує військовополонених як інструмент інформаційної війни, намагаючись деморалізувати українське суспільство та дискредитувати військове командування.

Де Росія може відкрити новий фронт

Главред писав, що за словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, Росія розглядає можливість наступу на Чернігівщину не лише з території Білорусі, а й власними силами з прикордонних районів.

Такий сценарій військові вважають навіть більш імовірним. Українське командування вже враховує подібний варіант розвитку подій і не виключає спроб розширити зону контролю саме на цьому напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Запорізькому напрямку бійці РДК зачистили від ворога 9 квадратних кілометрів території, взяли в полон 24 російських солдатів і ліквідували 80 окупантів.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відкинули російських окупантів поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького у Дніпропетровській області, розширивши "сіру зону" на фронті.

Напередодні українські військові повідомляли про успішне проведення наступальної операції в Дніпропетровській області. Сили оборони відновили контроль над шістьма населеними пунктами.

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Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" - формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія. Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого - "Скеля". В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку - підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

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