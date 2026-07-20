Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджено міську інфраструктуру

Масштаби руйнувань та дані про постраждалих уточнюються.

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Армія РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі в Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Що сталося:

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі

В результаті атаки постраждала місцева інфраструктура

На місці удару працюють екстрені служби міста

Вранці 20 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. Постраждала інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, на місці працюють відповідні служби. Інформацію про можливих постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють.

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Інших подробиць щодо атаки на Одесу чиновник не повідомив.

"Попри всі випробування життя в місті триває. За минулий тиждень в Одесі народилося 82 малюки: 36 хлопчиків і 46 дівчаток. Серед новонароджених - дві двійні", - додав Лисак.

Зазначимо, вранці Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивних БПЛА у напрямку Одеси, Чорноморська, Чорноморського.

Атаки РФ на Одесу - новини

Як писав Главред, 18 липня окупанти завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Також цього дня Росія атакувала в акваторії Чорного моря поблизу Одеси іноземне торгове судно під прапором Антигуа та Барбуди - одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані

Вранці в середу, 15 липня, в Одесі пролунала серія вибухів. Перед цим монітори повідомляли про рух керованих авіаційних ракет у напрямку міста.

В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На жаль, загинули троє людей, ще щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна медична допомога. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей

Увечері 14 липня в Одесі пролунали вибухи. У місті зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею було пошкоджено та вибито вікна.

Росія змінила тактику нічних атак

Країна-агресор Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час. Така тактика спрямована не лише на завдання збитків, а й на психологічне виснаження мирних жителів. Про це заявив голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан в ефірі "Київ 24".

"Це така тактика, що викликає занепокоєння. Тобто це не масована атака, під час якої використовується велика кількість боєприпасів і яка триває кілька годин. А тепер кілька ракет вилетіло - сигнал повітряної тривоги... Люди повинні кидатися з місць, йти в укриття, зберігаючи своє життя і здоров'я", - зазначив Хазан.

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Про персону: Сергій Лисак Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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