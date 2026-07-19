Утримання Криму Росією стане неможливим: ЗМІ про тактику ударів України

Кількість суден, що проходять через Азовське море, скоротилася більш ніж удвічі, оскільки власники побоюються відправляти їх у цей район.

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Тіньовий флот РФ під час ударів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Логістика РФ в Азовському морі опинилася під серйозним тиском

Удари України суттєво ускладнили логістику РФ

Російське судноплавство в Азовському морі опинилося під серйозним тиском після серії ударів українських безпілотників по танкерам та іншим суднам.

Як пише The i Paper, ці атаки суттєво ускладнили логістику РФ і вплинули на рух флоту в акваторії.

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За даними Reuters, через загрозу ударів Росія була змушена тимчасово зупинити рух суден по каналу Дон-Азов, який з’єднує Каспійське, Азовське та Чорне моря.

У публікації зазначається, що з початку української операції 6 липня кількість атак на російські судна різко зросла. Командувач підрозділом Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що українські сили вже завдали ударів по 159 суднах, з яких 117 перебували в Азовському морі, а ще 42 - у Чорному.

"Ці удари виявилися надзвичайно успішними. За останні кілька тижнів Україна завдала ударів по понад 100 суднах у морському коридорі, що пролягає глибоко за російськими лініями оборони", - заявив науковий співробітник Ради з геостратегії в Лондоні Вільям Фрір.

За його словами, кількість суден, що проходять через Азовське море, скоротилася більш ніж удвічі, оскільки власники побоюються відправляти їх у цей район.

/ Інфографіка: Главред

Українські військові стверджують, що атаковані танкери перевозили нафту та нафтопродукти, забезпечуючи фінансування російської військової кампанії. У свою чергу Роберт Бровді заявив, що російський "тіньовий флот" поступово занепадає через серйозні проблеми з логістикою.

Експерти також вважають, що розвиток українських безпілотних технологій дозволив завдавати ударів по об’єктах, які раніше були недосяжними. "Україна намагається унеможливити оборону Кримського півострова", - зазначив керівник досліджень Rand Europe Джейкоб Паракілас.

Ось перефразований варіант із новим заголовком:

Експертка пояснила, що в Кремлі вважають умовою закінчення війни

На думку аналітика Центру Карнегі "Росія–Євразія" Тетяни Станової, позиція Кремля щодо завершення війни не обмежується прагненням отримати контроль над окремими територіями.

Експертка вважає, що ключовим завданням російського керівництва залишається збереження вирішального впливу на Україну та недопущення її подальшого розвитку за курсом, який Москва сприймає як такий, що суперечить власним стратегічним інтересам.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: The i Paper Сайт британської національної газети The i Paper. Він був запущений у 2016 році та входить до медіагрупи DMG Media. Платформа публікує новини Великої Британії та світу, включаючи політику, економіку, технології, культуру та спорт. Основною особливістю видання є стисла, зрозуміла подача матеріалів для читачів, у яких мало часу. Сайт вважається одним із найдинамічніших новинних ресурсів у Великій Британії та неодноразово входив до числа найбільш авторитетних цифрових медіа країни.

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