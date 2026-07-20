Кремль прискорює заселення окупованих територій росіянами: ГУР розкрило деталі

Кремль планує переселити на окуповані території України десятки тисяч росіян.

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Кремль прискорює заселення окупованих територій росіянами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ГУР МО

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На окупованих територіях - критична демографічна ситуація

Росія продовжує змінювати етнічний склад регіонів

Росія продовжує змінювати демографічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, масово переселяючи туди своїх громадян. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до липня 2026 року в окупованому Криму та Севастополі вже проживатимуть від 200 до 300 тисяч етнічних росіян, а в подальшому Кремль має намір значно збільшити цю цифру.

Як повідомили в ГУР, до 2042 року російська влада планує переселити ще близько 130 тисяч росіян лише до Севастополя.

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В українській розвідці заявляють, що така політика є частиною цілеспрямованої кампанії з витіснення українського населення та зміни етнічного складу окупованих територій. За даними відомства, поряд із громадянами РФ туди також переселяють вихідців із Центральної Азії, Північного Кавказу та інших регіонів Росії.

Демографічна ситуація стрімко погіршується

У ГУР зазначають, що на окупованих територіях склалася критична демографічна ситуація. Там фіксуються вкрай низький рівень народжуваності та висока смертність, причому ці показники перевищують середні по Росії.

Так, за даними розвідки, у 2025 році природний убыль населення на окупованій частині Донецької області склав мінус 9,9%, що в 2,4 рази гірше за загальноросійський показник.

Крім того, за останнє десятиліття населення Донбасу, за оцінкою ГУР, скоротилося майже на третину. Якщо у 2001 році в Донецькій та Луганській областях проживало близько 7,37 млн осіб, то на початок 2024 року їхня чисельність зменшилася приблизно до 3,75 млн.

У розвідці вважають, що таке різке скорочення населення стало наслідком війни, масового виїзду мешканців, погіршення якості медичної допомоги та соціальних послуг, репресій, примусової русифікації, мобілізації до російської армії, а також відсутності гарантій права власності.

Росія продовжує змінювати етнічний склад регіонів

За інформацією ГУР, одночасно з відтоком місцевого населення Росія реалізує програми з переселення своїх громадян на захоплені території. Для цього використовуються різні пільги, фінансові стимули та програми кар’єрного зростання.

Станом на 2024 рік на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, за даними розвідки, вже перебували близько 200 тисяч етнічних росіян, а також приблизно 100 тисяч трудових мігрантів із Центральної Азії та Кавказу.

У ГУР додали, що лише з початку 2026 року на тимчасово окупованій частині Донецької області зареєстрували близько 10 тисяч таких трудових мігрантів.

Як росіян підштовхують до переїзду

Зазначається, що більшість незаконно переміщених на окуповану частину України етнічних росіян - це відряджені з Росії особи, які "працюють" у підконтрольних загарбникам окупаційних адміністраціях, репресивних апаратах, бюджетних "установах", "організаціях" та "підприємствах".

Так, на поневолені землі відправляють російських медичних працівників, вчителів та будівельників. А в окупований Крим заселили значну кількість так званих військових пенсіонерів та мешканців віддалених регіонів Росії.

"Щоб стимулювати росіян переїжджати на тимчасово захоплені території, держава-агресор створила систему фінансових бонусів", – зазначили в ГУР і додали, що відрядженим на окуповані території України платять подвійну зарплату, а також компенсацію за оренду житла – до 7 тис. 210 рублів на день.

Добові сягають 8 тис. 480 рублів. За місяць відрядження так званий російський "чиновник" може отримати понад 470 тис. рублів (понад 5 тис. доларів), що більш ніж у 8 разів перевищує середню зарплату в самій Росії.

"Окупаційні програми "земський лікар", "земський вчитель" тощо зобов’язують росіян відпрацювати в поневолених українських регіонах не менше 5 років", – йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що ще одним стимулом є роздача привезеним росіянам у власність земельних ділянок та експропрійованого житла українців.

"Фактично Росія легалізувала мародерство на тимчасово окупованих територіях України. Вкрадене житло реалізують через пільгові іпотечні програми. Землю для учасників злочинної війни проти України Кремль виділяє безкоштовно", – зазначили в ГУР.

У 2025 році на території Криму військовослужбовцям російської окупаційної армії з різних регіонів держави-агресора роздали 4 тис. ділянок.

"Привезених на півострів учасників злочинної війни проти України Кремль активно використовує в пропагандистських заходах у рамках політики русифікації Криму", – додали в розвідці.

Російська колонізація

Зазначається також, що Росія ухвалила низку так званих "планів розвитку" та інших документів, що описують довгострокові злочинні наміри щодо колонізації тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, у документі про цільові показники чисельності та демографічної структури Маріупольського та Кальміуського районів Донецької області російські окупанти очікують, що до 2035 року населення зазначених районів має збільшитися з нинішніх 228 тис. осіб до 518 тис. осіб, зокрема за рахунок завезення громадян Росії.

"Колонізаційні плани Кремля щодо тимчасово окупованого Криму передбачають довгострокові програми до 2036 та 2042 років. Одним із ключових компонентів є створення "привабливих умов" для стимулювання заселення півострова росіянами, переважно молоддю та кваліфікованими кадрами", – йдеться в повідомленні.

Водночас у ГУР наголосили, що політика колонізації та русифікації, яку проводить російський режим на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки військового злочину, визначеного підпунктом VIII пункту b статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме – переміщення державою-окупантом частини власного цивільного населення на окуповану територію.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська адміністрація на тимчасово окупованих територіях України створює власну систему для проведення мобілізації до армії РФ. Зокрема, голова окупаційної влади в Донецькій області підписав так званий "указ про призов-2026", що свідчить про перехід від разових мобілізаційних заходів до постійної та системної моделі призову. Про це повідомили в Центрі національного опору.

За даними української військової розвідки, з лютого 2022 року по липень 2025 року Росія примусово мобілізувала понад 46 тисяч громадян України на окупованих територіях.

Крім того, російське військово-політичне керівництво вже включило захоплені території України до складу Південного військового округу та розпочинає мобілізацію місцевого населення з метою залучення його до бойових дій, повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Відповідно до Закону України "Про розвідку" здійснює збір, аналітичну обробку, опрацювання та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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