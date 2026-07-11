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Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

Руслана Заклінська
11 липня 2026, 19:05оновлено 11 липня, 19:51
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Містерство розвитку громад та територій підтвердило, що внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на іноземному цивільному судні.
Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно
Удар по порту / Колаж: Главред, фото: t.me/MinDevUA

Головне:

  • Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини та цивільне судно
  • Загинули двоє водіїв, ще двоє людей поранені
  • Пошкоджено торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс

Російські війська знову завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

За даними відомства, в одному з портів через вибухову хвилю були пошкоджені вантажні автомобілі. Внаслідок удару загинули двоє водіїв.

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"Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Ще двоє людей отримали поранення - їм надано необхідну медичну допомогу", - зазначили у міністерстві.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджень зазнало цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту корабля виникла пожежа, однак її вдалося оперативно ліквідувати. За попередньою інформацією, серед членів екіпажу судна постраждалих немає.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні порти, судна та логістичну інфраструктуру, грубо порушуючи норми міжнародного права і створюючи загрозу для безпеки світового судноплавства", - йдеться у повідомленні.

Близько 19:00 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. За даними військових, реактивні БпЛА прямують курсом на район Овідіополя та Чорноморська.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців перебувати в укриттях. Повітряну тривогу оголошено у Болградському та Білгород-Дністровському районах.

Чому Росія атакує Одещину - пояснення експерта

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що російські війська продовжують атакувати Одеську область, намагаючись уразити важливі об’єкти регіону. Для ударів по якій РФ застосовує різні види озброєння.

Братчук зазначив, що інтенсивність російських атак на Одещину не знижується. Одними з основних цілей залишаються об’єкти портової інфраструктури, які мають важливе значення для логістики та економіки регіону.

"Сьогодні балістика дуже часто, практично ледь не кожного дня летить. Напередодні була наша портова-припортова інфраструктура, там одна людина загинула. Перед тим було влучання в промисловий об’єкт", - пригадав він.

За словами речника УДА, окрім ракетних атак, ворог активно застосовує реактивні "Шахеди". Їхня кількість не зменшується, а в окремих випадках частка таких безпілотників навіть зростає.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще один 24-річний чоловік отримав осколкове поранення.

Напередодні, 10 липня, окупанти також атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок російського удару загинула одна людина.

Крім цього, 11 липня росіяни атакували Суми керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них дитина, ще близько 30 осіб отримали поранення.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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