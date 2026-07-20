"Зібрала речі і пішла": Гвоздьова розкрила, чому кинула чоловіка через 5 років роману

Хореографка відверто зізналася, на який крок їй довелося піти заради весілля з коханим.

https://glavred.net/stars/sobrala-veshchi-i-ushla-gvozdeva-raskryla-pochemu-brosila-muzha-spustya-5-let-romana-10781987.html Посилання скопійоване

Ілона Гвоздева з чоловіком - чому вона йшла від нього / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

Ви дізнаєтеся:

Чому Ілона Гвоздева йшла від майбутнього чоловіка

Як починався роман зірки

Популярна українська танцівниця та хореографка Ілона Гвоздева відверто розповіла про початок стосунків зі своїм чоловіком Іваном і згадала в інтерв’ю "Насправді Show", чому одного разу зважилася піти від нього після п’яти років роману.

Доленосна зустріч пари відбулася випадково в київському метро, де майбутній чоловік ввічливо притримав дівчині двері. Ілона роками чекала на омріяне зізнання, але пропозиції руки й серця так і не надійшло, через що артистка зважилася на ультиматум.

відео дня

Ілона Гвоздева з родиною / фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

"Був такий натяк, що я просто зібрала речі і пішла. Я взагалі так роблю досить часто. Ще йому кажу: „Слухай, ти або туди, або сюди. Я молода, красива, талановита. Мені потрібно зрозуміти, чи варто мені пов’язати з тобою своє життя, чи просто піти далі, причому без образ". Ми одружилися", - згадала Ілона.

Після такого рішучого вчинку коханої Іван не став відкладати рішення на потім і зробив їй пропозицію. Хореограф особливо підкреслила, що весь їхній нинішній успіх, добробут і нерухомість - це виключно результат їхньої спільної важкої праці. Пара починала з абсолютного нуля, без чиєїсь фінансової підтримки.

Ілона Гвоздева - особисте життя / фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

"Ми жили на Райдужному, це був лівий берег. Ми знімали квартиру. Тобто все те, що ви бачите зараз, - це теж усе, що ми заробили власною працею, своїми руками й ногами. Нам ніхто нічого не давав. У лотерею ми не вигравали. У нас немає ні з боку чоловіка, ні з боку моїх батьків мільйонерів, які б нам щось давали, якийсь стартовий капітал", - підсумувала Гвоздева.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що спадкоємиця популярного артиста Павла Зіброва скасувала весілля зі своїм коханим, бізнесменом Андрієм Іщенком. Сумну новину про розставання Діани повідомив її знаменитий батько, який поділився подробицями завершення багаторічного роману доньки.

Також Еліна Світоліна відверто поділилася подробицями головних виборів на своєму життєвому шляху. Тенісистка зазначила, що найважчим випробуванням для неї став тимчасовий відхід із великого спорту заради народження дитини.

Читайте також:

Про персону: Ілона Гвоздева Ілона Гвоздева стала відомою широкому загалу після участі в проектах "Танцюють усі", а потім "Танці з зірками". Вона - українська танцівниця, хореографка, а також педагогиня, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної танцювальної студії Gvozdeva Dance Complex.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред