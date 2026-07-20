Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Зібрала речі і пішла": Гвоздьова розкрила, чому кинула чоловіка через 5 років роману

Христина Трохимчук
20 липня 2026, 14:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Хореографка відверто зізналася, на який крок їй довелося піти заради весілля з коханим.
Ілона Гвоздева з чоловіком
Ілона Гвоздева з чоловіком - чому вона йшла від нього / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ілона Гвоздева йшла від майбутнього чоловіка
  • Як починався роман зірки

Популярна українська танцівниця та хореографка Ілона Гвоздева відверто розповіла про початок стосунків зі своїм чоловіком Іваном і згадала в інтерв’ю "Насправді Show", чому одного разу зважилася піти від нього після п’яти років роману.

Доленосна зустріч пари відбулася випадково в київському метро, де майбутній чоловік ввічливо притримав дівчині двері. Ілона роками чекала на омріяне зізнання, але пропозиції руки й серця так і не надійшло, через що артистка зважилася на ультиматум.

відео дня
Ілона Гвоздева з родиною
Ілона Гвоздева з родиною / фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

"Був такий натяк, що я просто зібрала речі і пішла. Я взагалі так роблю досить часто. Ще йому кажу: „Слухай, ти або туди, або сюди. Я молода, красива, талановита. Мені потрібно зрозуміти, чи варто мені пов’язати з тобою своє життя, чи просто піти далі, причому без образ". Ми одружилися", - згадала Ілона.

Після такого рішучого вчинку коханої Іван не став відкладати рішення на потім і зробив їй пропозицію. Хореограф особливо підкреслила, що весь їхній нинішній успіх, добробут і нерухомість - це виключно результат їхньої спільної важкої праці. Пара починала з абсолютного нуля, без чиєїсь фінансової підтримки.

Ілона Гвоздева - особисте життя
Ілона Гвоздева - особисте життя / фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

"Ми жили на Райдужному, це був лівий берег. Ми знімали квартиру. Тобто все те, що ви бачите зараз, - це теж усе, що ми заробили власною працею, своїми руками й ногами. Нам ніхто нічого не давав. У лотерею ми не вигравали. У нас немає ні з боку чоловіка, ні з боку моїх батьків мільйонерів, які б нам щось давали, якийсь стартовий капітал", - підсумувала Гвоздева.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що спадкоємиця популярного артиста Павла Зіброва скасувала весілля зі своїм коханим, бізнесменом Андрієм Іщенком. Сумну новину про розставання Діани повідомив її знаменитий батько, який поділився подробицями завершення багаторічного роману доньки.

Також Еліна Світоліна відверто поділилася подробицями головних виборів на своєму життєвому шляху. Тенісистка зазначила, що найважчим випробуванням для неї став тимчасовий відхід із великого спорту заради народження дитини.

Читайте також:

Про персону: Ілона Гвоздева

Ілона Гвоздева стала відомою широкому загалу після участі в проектах "Танцюють усі", а потім "Танці з зірками". Вона - українська танцівниця, хореографка, а також педагогиня, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної танцювальної студії Gvozdeva Dance Complex.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Ілона Гвоздьова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путіну потрібна нова перемога: міністр оборони Литви назвав наступні цілі РФ

Путіну потрібна нова перемога: міністр оборони Литви назвав наступні цілі РФ

15:03Війна
Що відбувається в Костянтинівці: Сирський повідомив, скільки окупантів у місті

Що відбувається в Костянтинівці: Сирський повідомив, скільки окупантів у місті

14:17Фронт
Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині

Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині

14:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо будинки в СРСР обклеювали плиткою: відповідь здивує багатьох

Навіщо будинки в СРСР обклеювали плиткою: відповідь здивує багатьох

Шкільна головоломка з сірниками, яка змушує дорослих ламати голову

Шкільна головоломка з сірниками, яка змушує дорослих ламати голову

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з іграшкою за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з іграшкою за 29 с

Землю накриє геомагнітний шторм G1: коли почнеться магнітна буря червного рівня

Землю накриє геомагнітний шторм G1: коли почнеться магнітна буря червного рівня

Навіщо змішувати соду з кавовою гущею: замінить дорогу хімію

Навіщо змішувати соду з кавовою гущею: замінить дорогу хімію

Останні новини

15:35

Молода кукурудза вийде м’якою і соковитою: шеф поділився секретом приготування

15:29

Не росте кавун після цвітіння: головні помилки в догляді за баштаном

15:20

"Інша людина": Анатолій Анатоліч показав, як змінився після схуднення на 20 кг

15:03

Путіну потрібна нова перемога: міністр оборони Литви назвав наступні цілі РФ

14:42

До "зливів" інформації з НАБУ та САП безпосередньо причетне їхнє керівництво – експрокурор САП

Росія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — ГардусРосія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — Гардус
14:17

Що відбувається в Костянтинівці: Сирський повідомив, скільки окупантів у місті

14:16

"Зібрала речі і пішла": Гвоздьова розкрила, чому кинула чоловіка через 5 років роману

14:07

Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині

14:01

Помідори не псуватимуться до двох тижнів: потрібні два прості інгредієнтиВідео

Реклама
13:16

Кремль прискорює заселення окупованих територій росіянами: ГУР розкрило деталі

13:15

"Таке пробачати не можна": дочка Зіброва розірвала заручини з бізнесменом

12:55

Новий канал та Київстар ТБ Originals анонсували загадковий проєкт Phoenix AI

12:48

Коли таксист стає напарником опера: скоро на 2+2 відбудеться прем'єра детективно-комедійного серіалу "Таксі для опера"

12:47

Як простерилізувати банки за 15 секунд: швидкий лайфхак з оцтом

12:44

РФ вперше дістала КАБом до Павлограду: є загиблі та поранені, серед них дітиФото

12:17

"Краса": співвласник Fire Point показав запуск нової української ракетиВідео

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 21 липня: Півням - відкритість, Кроликам - непорозуміння

12:00

Як позбутися плюща: перевірені способи знищення інвазивного бур'януВідео

11:56

"Відпочиваєш — старієш": Шварценеггер розкрив секрет молодості у 78 років

11:25

Під ударом 7 суден, енерговузли і ППО ворога: СБС атакували важливі об'єкти РФ

Реклама
11:14

Старовинне українське слово "очкур": що воно насправді означає

11:04

"Зупинитися": Еліна Світоліна розповіла про найскладніше рішення

10:52

Коли вони разом — чекай хаосу: найбожевільніші пари за гороскопом

10:51

Чому 21 липня не можна купатися у водоймах: яке церковне свято

10:46

Гороскоп на завтра, 21 липня: Близнюкам - сюрприз, Рибам - сила

10:21

Окупанти заявили про полонених бійців "Скелі" в Костянтинівці: полк відреагував

10:06

Зрадницю Лоліту не впізнати: схудла співачка вразила своїм виглядом

09:51

Трамп хоче змінити законопроект Грема про "пекельні" санкції проти РФ

09:29

Соковиті курячі котлети з секретним інгредієнтом - простий рецепт

09:12

Нові санкції проти РФ можуть виявитися марними: ЄС вимагає пільг для бізнесу — FT

08:39

Землю накриє геомагнітний шторм G1: коли почнеться магнітна буря червного рівня

08:12

Запустили понад 100 ракет: в чому небезпека нової тактики ударів РФ по Україні

07:57

Росія завдала ракетного удару по Одесі: пошкоджено міську інфраструктуру

07:12

Сотні дронів атакували Підмосков’я: горять мегасклади Wildberries та нафтобазаВідео

05:55

Путіністка Корольова платить тисячі доларів за "Москву" у США — деталі

05:10

Один день змінить усе життя: яким знакам зодіаку ось-ось пощастить

04:41

Навіщо будинки в СРСР обклеювали плиткою: відповідь здивує багатьох

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з іграшкою за 29 с

03:33

Навіщо змішувати соду з кавовою гущею: замінить дорогу хімію

01:10

Вчені зробили гучне відкриття: одна екзопланета може бути придатною для життя

Реклама
19 липня, неділя
23:27

Утримання Криму Росією стане неможливим: ЗМІ про тактику ударів України

22:27

Багато загиблих і поранених: РФ підло атакувала судно біля берегів Одеси

22:18

Захисник "Азовсталі" Кротевич відмовився від нагороди, яку вручив Сирський

21:34

Шкільна головоломка з сірниками, яка змушує дорослих ламати головуВідео

21:23

"Зуби дракона" та протитанкові рови: готується "кілзона" з боку БілорусіВідео

20:54

Гороскоп на серпень 2026: астролог назвала найважливіші дати для збагачення РаківВідео

20:30

Вершкове масло буде м’яким і свіжим тижнями: розкрито головне правилоВідео

20:23

Принесе спокій, удачу та захистить дім: що потрібно поставити під подушку

19:34

Ворог змінює характер ударів по Україні: "Флеш" сказав, які цілі обирає Росія

19:32

Мертва тиша перед потужним вибухом: очевидці про перші секунди після ударів РФ

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти