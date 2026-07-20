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Що відбувається в Костянтинівці: Сирський повідомив, скільки окупантів у місті

Віталій Кірсанов
20 липня 2026, 14:17
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За словами Сирського, українська оборона залишається активною, а ключову роль у виявленні та знищенні противника відіграють безпілотники.
У Костянтинівці наразі зосереджено до 145 російських окупантів
У Костянтинівці наразі зосереджено до 145 російських окупантів / колаж: Главред, фото: t.me/GeneralStaffZSU

Коротко:

  • У Костянтинівці зараз зосереджено до 145 російських окупантів
  • Російські війська в місті зазнають значних втрат

У Константинівці Донецької області перебувають до 145 російських військовослужбовців. Українські захисники продовжують проводити в місті контрдиверсійні заходи та знищувати сили противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, українська оборона залишається активною, а ключову роль у виявленні та знищенні противника відіграють безпілотники.

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"Наша оборона залишається активною. Дрони обов’язково йдуть першими – і для виявлення противника, і для його ураження. Ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці. Обговорили з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм", – заявив він.

Головнокомандувач наголосив, що Константинівський напрямок залишається одним із найнапруженіших ділянок фронту. За його словами, щодня російські війська здійснюють тут у середньому до 20 штурмових атак, намагаючись просунутися вглиб міста.

Згідно з даними української розвідки, наразі в Костянтинівці зосереджено до 145 російських окупантів. У відповідь підрозділи Сил оборони проводять пошуково-ударні та контрдиверсійні операції, активно застосовуючи FPV-дрони та безпілотники зі скиданням боєприпасів для виявлення та знищення живої сили й вогневих позицій противника.

Сирський повідомив, що російські війська зазнають значних втрат. Так, лише за 18 липня, за його словами, у Костянтинівці було ліквідовано 21 окупанта, ще шестеро отримали поранення. Крім того, українські військові вразили шість ворожих укриттів.

Головнокомандувач зазначив, що основним завданням Сил оборони залишається утримання Константинівки та завдання максимальної шкоди російським військам. За його словами, українські підрозділи продовжують виконувати це завдання.

Що відбувається в Костянтинівці: Сирський повідомив, скільки окупантів у місті
Інфографіка: Главред

Яка мета літнього наступу РФ - коментар експерта

Літня кампанія російських військ в Україні зосередиться на Донецькій області - окупанти прагнуть встановити контроль над кількома ключовими містами регіону. Про це повідомив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю "Главреду".

Експерт визначив пріоритетні напрямки, куди цього літа загарбники можуть спрямувати основні сили.

"Гадаю, вони зосередяться на Донецькій області. Росіянам необхідно вирішити питання з Покровськом, Костянтинівкою і, звісно, Краматорськом та Слов’янськом", - сказав Ступак.

Ступак передбачив, що станеться, якщо два перші населені пункти опиняться під контролем окупантів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що на Запорізькому напрямку бійці РДК очистили від ворога 9 квадратних кілометрів території, взяли в полон 24 російських солдатів і ліквідували 80 окупантів.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відкинули російських окупантів поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запоріжжя у Дніпропетровській області, розширивши "сіру зону" на фронті.

Напередодні українські військові повідомляли про успішне проведення наступальної операції в Дніпропетровській області. Сили оборони відновили контроль над шістьма населеними пунктами.

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Про особу: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019–2024), командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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