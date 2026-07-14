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Україна знищила корабель ФСБ РФ "Ізумруд": серед екіпажу є загиблі та поранені

Анна Косик
14 липня 2026, 14:33оновлено 14 липня, 15:16
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Знищений корабель кілька років тому брав участь у нападі на кораблі ВМС України.
корабль изумруд
Російський корабель потонув / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube (ілюстративний)

Головне:

  • Біля Новоросійська український Sargan-3000 знищив російський корабель
  • Частина екіпажу корабля загинула, інші поранені
  • Судно, яке потонуло, брало участь у нападі на кораблі ВМС України

Військово-Морські Сили ЗС України знищили прикордонний корабель ФСБ країни-агресорки Росії "Ізумруд". Українські військові моряки потопили це судно морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.

Як повідомили у ВМС, російський сторожовий корабель 2-го рангу пішов під воду неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є як і загиблі так і поранені.

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"Саме "Ізумруд" 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці", - йдеться у повідомленні.

Тоді росіяни захопили три українські судна - катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", а також взяли в полон 24 українських моряків. Їх повернули додому восени 2019, а захоплені кораблі Росія передала Україні в розграбованому стані.

Зауважимо, що ПСКР "Ізумруд" був спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Його довжина сягала 62,5 метрів, водотоннажність - близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість - до 27 вузлів.

Удари по кораблях РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку червня перший Окремий центр безпілотних систем України уразив військовий корабель Росії "Бойкий", який є носієм керованої ракетної зброї.

Раніше російський корвет проекту 20380 "Бойкий", що входить до складу Балтійського флоту РФ, отримав критичні пошкодження в результаті удару українського далекобійного безпілотника FP-1.

Напередодні стало відомо, що під час атаки на Новоросійськ у ніч на 6 квітня українські дрони завдали ударів по носію ракет Калібр - російському фрегату Адмірал Макаро".

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Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

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