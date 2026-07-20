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Під ударом 7 суден, енерговузли і ППО ворога: СБС атакували важливі об'єкти РФ

Анна Косик
20 липня 2026, 11:25
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Військові, енергетичні та логістичні спроможності окупантів послаблено.
удар по флоту рф
"Тіньовий флот" Росії знову під ударом України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив командувач СБС:

  • У Чорному та Азовському морях уражено судна "тіньового флоту" РФ
  • У Криму і на ТОТ українські безпілотники вдарили по енерговузлах
  • Спроможності керченської паромної переправи суттєво знижено

У ніч на 20 липня Сили безпілотних систем уразили 7 суден "тіньового флоту" країни-агресорки Росії, підстанції на тимчасово окупованих територіях та ППО противника.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді. За його даними, в рамках операції "МоЛоЧКа" на ніч українські дрони "вполювали" 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях.

відео дня

В рамках операції "Кримський рубильник off" було відпрацьовано 7 енерговузлів у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інших населених пунктах.

Під ударом 7 суден, енерговузли і ППО ворога: СБС атакували важливі об'єкти РФ
Тіньоовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Також в рамках операції "ППОпад" було знищено 6 елементів ППО РФ у Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватському. Мова йде про ЗРК "Тор-М2", 2 комплекси РЛС "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста 2Е2" та "Гамма С1М".

"Загальний рахунок протягом 01-20 липня по окремих операціях СБС у Криму: "МоЛоЧКа"- 183 одиниці тіньового флоту (119-Азовське, 64-Чорне море), "Кримський рубильник off" - 103 енерговузли, ППОпад - 25 елементів ППО (12 одиниць ЗРК, 12 комплексів РЛС, 1 комплекс РЕБ)", - зазначив "Мадяр".

Окрім цього командувач СБС повідомив, що Керченська паромна переправа втратила 75% спроможності, адже там знищено 3 з 5 паромів, а 2 - втратили самохідність і ходять у режимі баржі.

Чому удари по танкерах РФ важливі для фронту

Главред писав, що за словами речника Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука, атаки на судна тіньового флоту стали продовженням морської ізоляції Криму.

Ще три роки тому Київ юридично обґрунтовано закрив прохід через Керч-Єнікальський канал, адже управління протокою завжди залишалося українським. Після проблем із сухопутною логістикою росіяни були змушені активніше використовувати морські маршрути для постачання окупованого півострова. Водночас Азовське море вже давно перебуває у зоні ураження українських сил.

Операції СБС проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 19 липня Сили безпілотних систем уразили 13 підстанцій у Криму та чотири судна "тіньового флоту" РФ у Чорному морі.

Напередодні в межах виконання безстрокової операції Сили безпілотних систем у Криму та на тимчасово окупованих територіях України за 72 години уразили 12 енерговузлів.

Раніше, 18 липня, українські безпілотники СБС атакували 13 суден російського тіньового флоту в Чорному морі: 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир та 2 плавучі крани.

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Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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