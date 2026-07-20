РФ вперше дістала КАБом до Павлограду: є загиблі та поранені, серед них діти

Російські окупанти модернізували свої керовані авіабомби.

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Павлоград вперше атакували КАБами / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Що відомо:

Росія вперше атакувала Павлоград керованою авіабомбою

Загинули двоє людей, постраждали - 15

Пошкоджено багатоквартирний будинок

У понеділок, 20 липня, російські війська вперше застосували керовану авіаційну бомбу для удару по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 15 цивільних отримали поранення. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, голова обласної ради Микола Лукашук та ДСНС.

За словами Лукашука, раніше керовані авіабомби були головною загрозою для прифронтових громад Синельниківського району, тоді як Павлоград переважно потерпав від ракетних ударів і атак дронів.

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"До сьогодні керовані авіабомби були загрозою для прифронтових громад Синельниківщини. Павлоград жив під ракетами і "Шахедами", але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше", - зазначив Лукашук.

За словами керівника області Олександра Ганжи, станом на 12:00 відомо про двох загиблих і 13 постраждалих.

"11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно", - розповів він.

Серед госпіталізованих - чоловіки 56 і 38 років, а також жінки 87 і 48 років. Також медики обстежують інших постраждалих, серед яких є однорічна дитина.

КАБ / Інфографіка: Главред

Унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок. У кількох квартирах та на прилеглій території спалахнули пожежі, також були пошкоджені автомобілі.

Лукашук закликав павлоградців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил і моніторингових ресурсів. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Оновлено 13:08: Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Павлоград зросла до 15 людей. Десятеро з них перебувають у лікарнях, медики надають їм необхідну допомогу.

Росія збільшує дальність КАБів

Керовані авіаційні бомби є одним із ключових видів озброєння РФ у війні проти України. Такі боєприпаси мають значну руйнівну силу та можуть оснащуватися бойовими частинами вагою від 250 кг до однієї тонни.

Як зазаначили у BBC, раніше росіяни застосовували КАБи переважно по містах поблизу лінії фронту - Харкову, Запоріжжю, Краматорську, Херсону та іншим населеним пунктам. Однак РФ поступово модернізує ці боєприпаси, збільшуючи дальність їхнього застосування.

Павлоград розташований приблизно за 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення і до цього не входив до основних зон ударів КАБами.

Українські військові намагаються протидіяти таким атакам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, однак це не завжди дозволяє зупинити удари. Найефективнішим способом боротьби залишається ураження літаків-носіїв, які запускають керовані авіабомби.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 липня Росія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок удару по житловому кварталу загинули двоє людей, ще щонайменше 10 отримали поранення.

Вранці 20 липня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, на місці працюють екстрені служби.

Крім цього, Росія у липні атакувала Україну більшою кількістю балістичних ракет, ніж виробляє за місяць. За даними ISW, РФ запустила 107 балістичних ракет і 20 "Цирконів", тоді як виробляє приблизно 100 балістичних ракет щомісяця.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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