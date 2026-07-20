Путіну потрібна нова перемога: міністр оборони Литви назвав наступні цілі РФ

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що Росія через невдачі у війні проти України може шукати нову ескалацію.

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У Литві назвали країни, на які може напасти Росі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

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Кремль шукає нову ескалацію після провалу в Україні

Балтія та Польща - можливі цілі Путіна

Паливна криза похитнула довіру росіян до Кремля

Кремль розглядає країни Балтії та Польщу як найімовірніші цілі для ескалації, оскільки не здатен здолати Україну на полі бою. Лідеру РФ Володимиру Путіну потрібна нова перемога. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас, пиише LRT.

Війна Росії проти України наразі є провальною для Кремля, адже армія РФ не лише зазнає поразки на фронті, а й не може захистити власну територію від щоденних ударів Сил оборони України. За словами Каунаса, невдачі на полі бою штовхають Москву до пошуку іншого сценарію перемоги.

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"Оскільки війна в Україні розгортається не так, як планувала Росія, Путіну потрібна нова ескалація й перемога, і Балтійський регіон та Польща є найближчою ціллю", - заявив міністр оборони Литви.

Окремою проблемою для Кремля міністр назвав паливну кризу в самій Росії. Саме дефіцит пального, за його оцінкою, змусив частину росіян засумніватися в офіційній риториці влади й поставити під сумнів те, що говорить Кремль про хід війни.

Заява Каунаса - не перше застереження литовської влади щодо намірів Путіна. Раніше президент Литви Гітанас Науседа повідомляв, що Москва дійсно готує провокації в Польщі або країнах Балтії, і пов'язував це з бажанням Кремля перевірити єдність НАТО.

Сувальський коридор / Інфографіка: Главред

За словами Науседи, така оцінка базується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру регіону. Президент Литви попередив, що подібні атаки можуть здійснюватися як звичайними військовими засобами, так і за допомогою гібридних тактик.

Чо може РФ напасти на країни НАТО - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ще два роки тому повідомляв, що Росія може розглядати агресію проти країн НАТО на тлі невдач у війні проти України. На його думку, режим Путіна залишається головним джерелом загроз не лише для України, а й для інших держав.

"Немає нічого дивного, що рф взагалі розглядає агресію проти європейських країн НАТО паралельно з війною проти нас. Вони ж ставку роблять на живу силу і дрони з ракетами, живу силу, яку можуть мобілізувати, і дрони та ракети, якими можуть бити по території цих країн.Тому постійно кажу, що альтернативи демонтажу режиму Путіна немає", - наголосив Коваленко.

Він наголосив, що демонтаж режиму Володимира Путіна є необхідним для безпеки не лише України, а й Європи та світу. На його переконання, це було б менш витратним, ніж подальше протистояння.

Напад РФ на країни НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, у НАТО не прогнозують, що Росія зможе захопити пояс міст-фортець на Донбасі до кінця 2027 року. У Альянсі зазначають, що наступ РФ просувається значно повільніше, ніж очікував Кремль.

Росія активізує розвиток безпілотних підрозділів і розглядає дрони як один із ключових інструментів майбутніх конфліктів із НАТО. Про це заявив експерт із російських БПЛА Семюел Бендетт, аналізуючи програму форуму "Дронниця".

Крім цього, Росія може готувати провокації проти країн НАТО під чужим прапором. Розвідки Литви та Польщі фіксують можливу підготовку атак на інфраструктуру та використання дронів для дестабілізації регіону, повідомляє ISW.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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