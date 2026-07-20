Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині

На території центру могли перебувати десятки окупантів.

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Ворог, ймовірно, зазнав великих втрат / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомила СБУ:

На Херсонщині дрони атакували координаційний центр ФСБ

Внаслідок атаки виникла пожежа

На території центру знаходилися близько сотні окупантів

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ країни-агресорки Росії, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Попередньо відомо, що у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців РФ. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.

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Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

"Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що операцію провели в рамках поставленого президентом України Володимиром Зеленським завдання щодо зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

"Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів ФСБ", - додали у відомстві.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки СБУ:

Що стоїть за 40-денною спецоперацією, анонсованою Зеленським

Главред писав, що за словами політолога Володимира Фесенка, Україна хоче реалізувати комплекс військових дій, який має забезпечити конкретний військово-політичний результат, здатний підштовхнути Кремль до переговорів про завершення війни.

Оскільки йдеться про спецоперацію СБУ, то також є очікування, що це може бути щось на кшталт операції "Павутина". Такий варіант теж не можна виключати. Однак такі проєкти як операція "Павутина" навряд можуть примусити Росію до мирних переговорів.

Операції СБУ проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс". Успішну операцію провели у Саратовській області.

Раніше, у ніч на 16 липня, Сили оборони України уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей РФ. Серед них шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Напередодні силами СБУ було уражено сім ангарів, де перебували російські винищувачі та бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24 на аеродромі "Саки" в Криму.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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