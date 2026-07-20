Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині

Що повідомила СБУ:
- На Херсонщині дрони атакували координаційний центр ФСБ
- Внаслідок атаки виникла пожежа
- На території центру знаходилися близько сотні окупантів
Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ країни-агресорки Росії, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.
Попередньо відомо, що у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців РФ. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.
"Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа", - йдеться у повідомленні.
В СБУ зазначили, що операцію провели в рамках поставленого президентом України Володимиром Зеленським завдання щодо зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.
"Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів ФСБ", - додали у відомстві.
Дивіться відео атаки СБУ:
Що стоїть за 40-денною спецоперацією, анонсованою Зеленським
Главред писав, що за словами політолога Володимира Фесенка, Україна хоче реалізувати комплекс військових дій, який має забезпечити конкретний військово-політичний результат, здатний підштовхнути Кремль до переговорів про завершення війни.
Оскільки йдеться про спецоперацію СБУ, то також є очікування, що це може бути щось на кшталт операції "Павутина". Такий варіант теж не можна виключати. Однак такі проєкти як операція "Павутина" навряд можуть примусити Росію до мирних переговорів.
Операції СБУ проти Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс". Успішну операцію провели у Саратовській області.
Раніше, у ніч на 16 липня, Сили оборони України уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей РФ. Серед них шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Напередодні силами СБУ було уражено сім ангарів, де перебували російські винищувачі та бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24 на аеродромі "Саки" в Криму.
Інші новини:
- Запустили понад 100 ракет: в чому небезпека нової тактики ударів РФ по Україні
- Під ударом 7 суден, енерговузли і ППО ворога: СБС атакували важливі об'єкти РФ
- "Краса": співвласник Fire Point показав запуск нової української ракети
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред