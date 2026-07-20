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Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині

Анна Косик
20 липня 2026, 14:07оновлено 20 липня, 14:45
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На території центру могли перебувати десятки окупантів.
Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині
Ворог, ймовірно, зазнав великих втрат / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомила СБУ:

  • На Херсонщині дрони атакували координаційний центр ФСБ
  • Внаслідок атаки виникла пожежа
  • На території центру знаходилися близько сотні окупантів

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ країни-агресорки Росії, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Попередньо відомо, що у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців РФ. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.

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Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

"Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що операцію провели в рамках поставленого президентом України Володимиром Зеленським завдання щодо зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

"Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів ФСБ", - додали у відомстві.

Виникла масштабна пожежа: СБУ вдарила по координаційному центру ФСБ на Херсонщині
Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки СБУ:

Що стоїть за 40-денною спецоперацією, анонсованою Зеленським

Главред писав, що за словами політолога Володимира Фесенка, Україна хоче реалізувати комплекс військових дій, який має забезпечити конкретний військово-політичний результат, здатний підштовхнути Кремль до переговорів про завершення війни.

Оскільки йдеться про спецоперацію СБУ, то також є очікування, що це може бути щось на кшталт операції "Павутина". Такий варіант теж не можна виключати. Однак такі проєкти як операція "Павутина" навряд можуть примусити Росію до мирних переговорів.

Операції СБУ проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс". Успішну операцію провели у Саратовській області.

Раніше, у ніч на 16 липня, Сили оборони України уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей РФ. Серед них шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Напередодні силами СБУ було уражено сім ангарів, де перебували російські винищувачі та бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24 на аеродромі "Саки" в Криму.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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