"Відпочиваєш — старієш": Шварценеггер розкрив секрет молодості у 78 років

Арнольд Шварценеггер поділився секретом, який допомагає йому почуватися молодим у 78 років.

https://glavred.net/stars/otdyhaesh-rzhaveesh-shvarcenegger-raskryl-sekret-molodosti-v-78-let-10781945.html Посилання скопійоване

Шварценеггер розкрив секрет молодості у 78 років / колаж: Главред, фото: instagram.com/schwarzenegger

Коротко:

Важливо дотримуватися дисципліни не тільки під час тренувань, а й під час відновлення

Вік не повинен ставати причиною відмови від фізичної активності

Голлівудський актор, легендарний бодібілдер і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер розповів, якого принципу дотримується, щоб зберігати активність і гарне самопочуття у 78 років. Його роздуми наводить Newsweek.

За словами Шварценеггера, у молодості він сприймав силу виключно як прагнення до більшого: більшої ваги, більшої інтенсивності та вищих навантажень. Саме такий підхід допоміг йому завоювати 13 світових титулів з бодібілдингу. Однак із віком його філософія змінилася.

відео дня

Тепер, каже актор, головне - дотримуватися дисципліни не тільки під час тренувань, а й під час відновлення.

"Дисципліна у відновленні, адаптації та продовженні руху - навіть коли рухатися стає важче", - зазначив Шварценеггер.

На його думку, саме біль змушує багатьох людей відмовитися від активного життя передчасно, не даючи змоги дізнатися, на що їхній організм, як і раніше, здатний.

Актор зізнався, що неодноразово стикався з твердженнями, ніби старіння неминуче означає постійний біль, скутість і зниження активності. При цьому він сам переніс кілька операцій на плечі, хірургічне втручання на серці та заміну тазостегнового суглоба.

"Я точно знаю, що це означає - коли тобі кажуть, що твоє тіло вже не те, що раніше", - написав Шварценеггер.

Незважаючи на це, він переконаний, що вік не повинен ставати причиною відмови від фізичної активності. Після операцій на серці лікарі заборонили йому важкі навантаження, тому спортсмену довелося повністю перебудувати тренувальний процес. Він знову почав займатися з невеликими вагами й поступово повертав звичну фізичну форму.

За словами Шварценеггера, бувають дні, коли тіло буквально чинить опір будь-якій активності. Однак замість того, щоб чекати натхнення, він просто йде до спортзалу. Вже після кількох вправ або короткої поїздки на велотренажері самопочуття помітно поліпшується.

Актор також звернув увагу, що багато людей поступово обмежують себе через біль. Спочатку перестають користуватися сходами, потім відмовляються від прогулянок, а з часом дозволяють фізичним обмеженням повністю змінити звичний спосіб життя.

На думку Шварценеггера, особливо небезпечно, коли біль починає визначати, чи здатна людина самостійно встати зі стільця, піднятися сходами або проводити час із близькими. У такому випадку мова йде вже не про комфорт, а про збереження незалежності.

Легендарний бодібілдер зазначив, що тренується понад 60 років, однак його нинішні заняття суттєво відрізняються від тих, що були в молодості. Зараз він віддає перевагу роботі з меншими вагами, виконує більше повторень, скорочує відпочинок між підходами, обирає велосипед замість бігу, а під час катання на лижах завершує тренування раніше, ніж раніше.

Шварценеггер також згадав улюблений вислів свого кумира, президента США Теодора Рузвельта: "Якщо відпочиваєш - іржавієш".

За зізнанням актора, з віком сенс цих слів став для нього ще очевиднішим.

На завершення Шварценеггер закликав не вірити поширеному міфу про те, що після певного віку неможливо повернути хорошу фізичну форму. Він зазначив, що сучасні дослідження підтверджують: навіть люди у віці 80–90 років здатні збільшувати м’язову силу.

За його словами, рух - це не привілей молодих, а один із головних способів зберегти здоров’я, самостійність і можливість займатися улюбленими справами в будь-якому віці.

Арнольд Шварценеггер / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Аліна Гросу, яка не так давно вперше стала мамою, порадувала підписників свіжим контентом зі своїм маленьким сином. Артистка показала в Instagram, як виглядає тримісячний Марк-Габріель, зворушивши шанувальників милими кадрами.

Також принц Гаррі та Меган Маркл серйозно розглядають можливість повернення до Великої Британії. За словами близького друга Гаррі, в оточенні принца дедалі виразніше відчувається, що Сассекси почали почуватися "трохи небажаними в Америці".

Читайте також:

Про особу: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класик". 38-й губернатор американського штату Каліфорнія (2003–2011). Лауреат премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на Голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред