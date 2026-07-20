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Запустили понад 100 ракет: в чому небезпека нової тактики ударів РФ по Україні

Анна Косик
20 липня 2026, 08:12оновлено 20 липня, 09:29
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Кількість повітряних цілей, якими РФ атакує Україну зменшилася, але є нюанс.
циркон, искандер
Росія застосовує більше ракет для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з YouTube

Що повідомили аналітики:

  • РФ нарощує удари балістичними ракетами по Україні
  • Ворог використовує для атак більше ракет, ніж виробляє
  • За липень РФ застосувала майже вдвічі менше дронів

Країна-агресорка Росія у липні атакувала Україну більшою кількістю балістичних ракет, ніж виробляє впродовж місяця. Також ворог з 1 липня використав до 2/3 від запланованого річного виробтництва протикорабельних ракет "Циркон".

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони пояснили, що РФ почала скорочувати свої арсенали через те, що Україна має труднощі зі збиттям балістики.

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Наскільки більше балістичних ракет застосував противник

За даними Повітряних сил ЗСУ, у липні РФ застосувала 107 балістичних ракет та 20 ракет "Циркон". Водночас у Головному управлінні МОУ підрахували, що за місяць у Росії виробляють близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М" та 40 ракет для комплексу С-400.

Запустили понад 100 ракет: в чому небезпека нової тактики ударів РФ по Україні
Іскандер-М / Інфографіка: Главред

"Росія, схоже, використовує свої арсенали, щоб продовжувати збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає проти України, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж дрони та крилаті ракети. Російські збройні сили одночасно зменшили кількість безпілотників, які вони запускають у кожному нічному пакеті, запустивши 2955 у липні 2026 року порівняно з 5749 у червні 2026 року", - зауважили аналітики.

Росіяни користуються моментом, коли в України виникли проблеми

В ISW додали, що російські війська останніми тижнями все частіше запускають великі пакети балістичних ракет у супроводі меншої кількості безпілотників, оскільки користуються глобальною нестачею ракет-перехоплювачів Patriot.

Як Росія змінила тактику нічних атак

Главред писав, що за словами голови Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадія Хазана, Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час.

Така тактика спрямована не тільки на завдання збитків, а й на психологічне виснаження мирних жителів. Люди мусять кидатися з місць, йти в укриття, зберігаючи своє життя та здоров’я.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 19 липня армія РФ поблизу Одеси атакувала торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзи.

У неділю Росія також атакувала Запоріжжя КАБами. Ворог завдав удар по житловому кварталу, є загиблі. Внаслідок удару значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок.

У ніч на 19 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на територію України, застосувавши десятки ракет різних типів і понад сотню ударних безпілотників. Основний удар припав на Київ та Київську область, однак під обстрілом також опинилися Харківська, Сумська та інші області.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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