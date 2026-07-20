Долар та євро різко подорожчали: новий курс валют на 21 липня

В Україні несподівано подорожчали одразу три валюти.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-rezko-podorozhali-novyy-kurs-valyut-na-21-iyulya-10782026.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні на 21 липня / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс валют в Україні у вівторок

На скільки подорожчала кожна валюта

На вівторок, 21 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Злотий, долар та євро несподівано подорожчали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,70 грн/дол, що на 4 копійки більше, ніж у понеділок (44,66 грн/дол).

відео дня

Курс євро

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс цієї валюти 21 липня буде на рівні 51,09 грн/євро. Таким чином українська валюта обвалилася на 4 копійки.

Курс злотого

Польський злотий також підтримав загальний тренд щодо подорожчання. На вівторок курс цієї валюти встановлено на рівні 11,79 грн/злотий, що також на 4 копійки більше, ніж у понеділок (11,75 грн/злотий).

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют протягом тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність.

За його словами, різких коливань курсу долара та євро найближчим тижнем не очікується, а основні зміни відбуватимуться в межах звичних щоденних коливань.

"Валютний ринок продовжить рухатися у сформованих межах. Базовий орієнтир для долара становитиме 44,5-45 гривень за долар, а для євро - 50,5-52,5 гривні за євро", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов вважає, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що нинішня курсова політика НБУ передбачає подальше поступове ослаблення гривні.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак переконаний, що попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року наразі немає.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред