Трирічний брат футболіста Ямаля став зіркою фіналу ЧС-2026 - що він зробив

Маленький Кейн підкорив уболівальників після фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

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Брат Ламіна Ямаля став зіркою соцмереж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ламін Ямаль, скріншот із відео

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Трирічний Кейн став зіркою соцмереж після фіналу ЧС-2026

Як Ламін Ямаль відгукується про свого молодшого брата

Молодший брат зірки іспанського футболу Ламіна Ямаля, трирічний Кейн, став справжньою міні-знаменитістю Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Фотографії та відео з маленькою зіркою облетіли соцмережі, пише "HOLA!".

Малюк разом зі своєю мамою Шейлою Ебаною прибув на стадіон "Нью-Йорк Нью-Джерсі", щоб наживо побачити напружений матч, у якому Іспанія вирвала титул чемпіона світу в Аргентини з рахунком 1:0. Кейн вкотре довів, що є головним уболівальником свого старшого брата та одразу після фінального свистка вирушив святкувати перемогу прямо на газон MetLife Stadium.

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Брат Ламіна Ямаля з кубком Чемпіонату світу-2026 / скрін з відео

Спочатку малюк бігав по полю у величезній кепці, яка раз у раз сповзала йому на очі, а його старший брат Ламін Ямаль не зводив з нього турботливого погляду. Трохи пізніше хлопчик навіть приміряв поліцейську фуражку, яку йому позичив один із офіцерів, що охороняли порядок на стадіоні.

Сам футболіст дуже трепетно ставиться до такої підтримки з боку родини. Після одного з матчів Чемпіонату світу Ламін не зміг стримати емоцій, розповідаючи про своїх близьких.

Ламін Ямаль із мамою та молодшим братом / фото: instagram.com, Ламін Ямаль

"Мені дуже зворушливо бачити, як щасливий мій брат, як щаслива моя мама… Вона живе тим життям, про яке завжди мріяла. Зрештою, саме цього я й хочу, це найбільша дитяча мрія, окрім футболу та всього іншого. Мій брат для мене - це все, він як рідний син, і я його шалено люблю", - зізнався футболіст.

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Про персону: Ламін Ямаль Ламін Ямаль - іспанський футболіст мароккансько-екваторіально-гвінейського походження, вінгер клубу "Барселона" та збірної Іспанії, повідомляє Вікіпедія. Чемпіон Європи 2024 року. Чемпіон світу 2026 року.

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