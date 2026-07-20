Трирічний брат футболіста Ямаля став зіркою фіналу ЧС-2026 - що він зробив

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- Трирічний Кейн став зіркою соцмереж після фіналу ЧС-2026
- Як Ламін Ямаль відгукується про свого молодшого брата
Молодший брат зірки іспанського футболу Ламіна Ямаля, трирічний Кейн, став справжньою міні-знаменитістю Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Фотографії та відео з маленькою зіркою облетіли соцмережі, пише "HOLA!".
Малюк разом зі своєю мамою Шейлою Ебаною прибув на стадіон "Нью-Йорк Нью-Джерсі", щоб наживо побачити напружений матч, у якому Іспанія вирвала титул чемпіона світу в Аргентини з рахунком 1:0. Кейн вкотре довів, що є головним уболівальником свого старшого брата та одразу після фінального свистка вирушив святкувати перемогу прямо на газон MetLife Stadium.
Спочатку малюк бігав по полю у величезній кепці, яка раз у раз сповзала йому на очі, а його старший брат Ламін Ямаль не зводив з нього турботливого погляду. Трохи пізніше хлопчик навіть приміряв поліцейську фуражку, яку йому позичив один із офіцерів, що охороняли порядок на стадіоні.
Сам футболіст дуже трепетно ставиться до такої підтримки з боку родини. Після одного з матчів Чемпіонату світу Ламін не зміг стримати емоцій, розповідаючи про своїх близьких.
"Мені дуже зворушливо бачити, як щасливий мій брат, як щаслива моя мама… Вона живе тим життям, про яке завжди мріяла. Зрештою, саме цього я й хочу, це найбільша дитяча мрія, окрім футболу та всього іншого. Мій брат для мене - це все, він як рідний син, і я його шалено люблю", - зізнався футболіст.
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Про персону: Ламін Ямаль
Ламін Ямаль - іспанський футболіст мароккансько-екваторіально-гвінейського походження, вінгер клубу "Барселона" та збірної Іспанії, повідомляє Вікіпедія. Чемпіон Європи 2024 року. Чемпіон світу 2026 року.
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