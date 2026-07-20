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Ілюзія затишшя: РФ не скоротила атаки дронами, а змінила тактику – Ігнат

Віталій Кірсанов
20 липня 2026, 16:18
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Юрій Ігнат прокоментував висновки аналітиків ISW, які припустили, що Росія почала рідше використовувати ударні безпілотники.
Росія робить ставку на балістику
Росія робить ставку на балістику / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

  • Росія робить ставку на балістику
  • Загроза зберігається цілодобово

Російська армія не зменшила інтенсивність застосування безпілотників проти України, а лише змістила акцент на використання балістичних ракет. При цьому атаки дронами тривають практично безперервно. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія робить ставку на балістику

Ігнат прокоментував висновки аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), які припустили, що Росія стала рідше використовувати ударні безпілотники.

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За його словами, говорити про скорочення кількості дронових атак не доводиться. Швидше, російські війська посилили застосування балістичних ракет, розуміючи існуючі складнощі із забезпеченням України ракетами для систем протиповітряної оборони.

"Я б не сказав, що їх стало менше, що вони справді зараз роблять ставку на балістику, розуміючи певні проблеми, які у нас є з постачанням ракет для України, але вони атакують щоночі, а зараз - і вдень. Коли супротивник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати й цілодобово", - підкреслив Ігнат.

Загроза зберігається цілодобово

Речник зазначив, що навантаження на українську систему ППО залишається надзвичайно високим. Після нічних атак із застосуванням близько 150 ударних безпілотників російські війська здатні вже вдень запустити ще понад сотню дронів.

За словами Ігната, така інтенсивність ударів створює постійне навантаження як на військових, так і на техніку, тому говорити про зниження загрози поки що не доводиться.

Він також звернув увагу, що противник регулярно змінює співвідношення між застосуванням ракет і безпілотників залежно від поставлених завдань.

"Противник може дещо змінити акцент у ударах - то на дрони, то на ракети. І не забувайте про дрони тактичного рівня - це ті самі "Ланцети", "Молнії", вони навіть не входять до цієї статистики, яку ми подаємо", - зазначив представник Повітряних сил.

Ігнат додав, що дані про безпілотники оперативно-тактичного та тактичного рівнів Генеральний штаб ЗСУ публікує окремо у своїх щоденних ранкових зведеннях.

Росія змінила тактику нічних атак

Голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан заявив, що Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час.

За його словами, така тактика спрямована не лише на завдання збитків, а й на психологічне виснаження мирних жителів.

"Ця тактика викликає занепокоєння. Тобто це не масована атака, під час якої використовується велика кількість боєприпасів і яка триває кілька годин. А тепер кілька ракет полетіли - сигнал повітряної тривоги... Люди змушені кидатися з місць, бігти в укриття, рятуючи своє життя та здоров’я", - підкреслив він.

Російські удари по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, вдень 19 липня Росія атакувала Запоріжжя КАБами. Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев’ятиповерхівці. Двоє людей загинули, щонайменше десять - поранені.

У ніч на неділю, 19 липня, столиця України зазнала чергового масованого російського удару. У результаті ворожої атаки руйнування та пожежі зафіксовано одразу в п’яти районах міста. Ударна хвиля завдала шкоди цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, значних пошкоджень зазнав наземний вестибюль станції метро "Лук’янівська".

У понеділок, 20 липня, російські війська вперше застосували керовану авіаційну бомбу для нанесення удару по Павлограду Дніпропетровської області. В результаті атаки загинули дві людини, ще щонайменше 15 цивільних осіб отримали поранення.

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Про особу: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі - начальник служби зв’язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

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