Понівечені будинки, багато поранених, серед них - дитина: РФ атакувала Запоріжжя

Внаслідок атаки пошкоджено 11 багатоповерхівок - вікна, балкони, фасади та покрівлі будинків.

https://glavred.net/ukraine/ponivecheni-bagatopoverhivki-bagato-poranenih-sered-nih-ditina-rf-vnochi-atakuvala-zaporizhzhya-10780148.html Посилання скопійоване

Наслідки атаки на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: ОВА

Головне:

Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками

Внаслідок атаки понівечено 11 багатоквартирних будинків

13 людей, зокрема одна дитина, отримали поранення

В ніч на 13 липня росіяни масовано вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та одна з лікарень міста.

Поранення отримали 13 людей, зокрема 15-річний підліток. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

відео дня

"Одинадцять багатоквартирних будинків зазнали руйнувань, ще один один - сильних - внаслідок учорашніх ворожих атак на Запоріжжя", - повідомляють в ОВА.

За словами Федорова, в будівлях вибито вікна, пошкоджено балкони та покрівлі. Вибухами також пошкодило фасади будинків і припарковані поруч автомобілі.

Крім того, пошкоджень зазнала одна з лікарень Запоріжжя, де вибило вікна.

Із ночі на місцях ударів працюють комунальні служби. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають.

Нагадаємо, о 22:30 Федоров попередив про загрозу застосування ударних безпілотників по Запорізькій області. Невдовзі він повідомив, що російські війська атакували Запоріжжя дронами. Пізніше також було оголошено загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, пізно ввечері 12 липня російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок чого сталися влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку і, відповідно, пожежі, повідомив голова ОДА Олег Кіпер.

Крім того, в ніч на 11 липня Росія атакувала Київ балістичною зброєю. В результаті ударів у кількох районах столиці виникли пожежі та пошкодження нежитлових будівель.

Як повідомляв Главред, 11 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

Шахед / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред