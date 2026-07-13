Понівечені будинки, багато поранених, серед них - дитина: РФ атакувала Запоріжжя

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- Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками
- Внаслідок атаки понівечено 11 багатоквартирних будинків
- 13 людей, зокрема одна дитина, отримали поранення
В ніч на 13 липня росіяни масовано вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та одна з лікарень міста.
Поранення отримали 13 людей, зокрема 15-річний підліток. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Одинадцять багатоквартирних будинків зазнали руйнувань, ще один один - сильних - внаслідок учорашніх ворожих атак на Запоріжжя", - повідомляють в ОВА.
За словами Федорова, в будівлях вибито вікна, пошкоджено балкони та покрівлі. Вибухами також пошкодило фасади будинків і припарковані поруч автомобілі.
Крім того, пошкоджень зазнала одна з лікарень Запоріжжя, де вибило вікна.
Із ночі на місцях ударів працюють комунальні служби. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають.
Нагадаємо, о 22:30 Федоров попередив про загрозу застосування ударних безпілотників по Запорізькій області. Невдовзі він повідомив, що російські війська атакували Запоріжжя дронами. Пізніше також було оголошено загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, пізно ввечері 12 липня російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок чого сталися влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку і, відповідно, пожежі, повідомив голова ОДА Олег Кіпер.
Крім того, в ніч на 11 липня Росія атакувала Київ балістичною зброєю. В результаті ударів у кількох районах столиці виникли пожежі та пошкодження нежитлових будівель.
Як повідомляв Главред, 11 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі.
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Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
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