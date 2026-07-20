"Інша людина": Анатолій Анатоліч показав, як змінився після схуднення на 20 кг

Підписники одразу звернули увагу на вражаюче перетворення Анатолія Анатоліча.

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Анатолій Анатоліч показав, як змінився після схуднення на 20 кг / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Коротко:

Анатолій Анатоліч за останній рік суттєво схуд

Шоумен активно займається спортом і стежить за харчуванням

Український телеведучий Анатолій Анатоліч продемонстрував, як змінився після того, як скинув понад 20 кілограмів.

За останній рік шоумен суттєво схуд і тепер підтримує результат завдяки регулярній фізичній активності та здоровому способу життя. У своєму Instagram він опублікував колаж із фотографіями, на яких можна порівняти, як він виглядав до схуднення і зараз.

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Публікацію Анатолій супроводив жартівливим коментарем. Замість того, щоб акцентувати увагу на змінах фігури, телеведучий з гумором відзначив свою зачіску, натякнувши, що саме волосся стало головною відмінністю між двома знімками.

"Відкрив чоло - і вже інша людина. Ось що правильна зачіска з людиною робить", - з гумором підписав ведучий.

Підписники одразу звернули увагу на вражаюче перетворення Анатолія, зазначивши, що після схуднення він виглядає помітно молодшим і більш підтягнутим:

А жарти про жирну голову писати сюди?

Та це ж намисто на шиї

Терміново дай номер телефону свого перукаря! Маю для нього клієнтів!

Але насправді раніше навколо схуднення шоумена точилося чимало обговорень. Дехто навіть припускав, що він міг скористатися спеціальними препаратами для схуднення. Однак дружина ведучого Юла пояснювала, що секрет перетворення набагато простіший - систематичні заняття спортом, дисципліна та перегляд харчових звичок.

Тож останнім часом шоумен суттєво змінився завдяки регулярним тренуванням і здоровому способу життя. І вже не один рік зірка захоплюється бігом і бере участь у різних марафонах по всьому світу.

Анатолій Анатоліч показав, як змінився після схуднення на 20 кг / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Про особу: Анатолій Анатоліч Анатолій Анатоліч (справжнє ім’я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв’юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

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