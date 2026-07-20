'Краса': співвласник Fire Point показав запуск нової української ракети

Деталі розробки поки не розкривають.

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Fire Point показала запуск української ракети / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Співвласник Fire Point показав відео запуску української ракети

Назву та характеристики розробки він не розкрив

Раніше Fire Point презентувала проєкт балістичної ракети FP-9

Вранці 20 липня головний конструктор та співвласник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео запуску неназваної української ракети. Відповідний допис він опублікував у соцмережі Х.

Коментуючи відео, Штілерман коротко написав: "Краса". Водночас він не розкрив жодних деталей - ані назви ракети, ані характеристик чи місця проведення запуску.

відео дня

Раніше компанія Fire Point повідомляла про роботу над низкою ракетних проєктів, зокрема балістичною ракетою FP-9. Макет FP-9 уперше представили у квітні 2026 року на оборонній виставці в польському Жешуві.

Дивіться відео запуску ракети:

За заявленими характеристиками, ракета має дальність ураження до 855 км, бойову частину вагою 800 кг, довжину близько 9,5 метра та діаметр 1,1 метра. За своїми параметрами FP-9 перевищує російську балістичну ракету 9М723 комплексу "Іскандер". Утім, наразі невідомо, чи саме ця розробка була показана на оприлюдненому відео.

Коли може запрацювати Freyja - думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що у створенні системи протиракетної оборони Freyja наразі більше політичних, ніж технічних питань. За його словами, Європа має всі необхідні технології для створення такого комплексу, а основним елементом, якого бракує, є готова ракета-перехоплювач.

Ракета FP-7.x / Інфографіка: Главред

Криволап зазначив, що Україна виступила ініціатором створення загальноєвропейського протибалістичного щита та вже має ракету, яку потрібно лише доопрацювати, зокрема встановити головку самонаведення. Також для системи є доступні радари, частину з яких Україна вже отримала для тестування.

"Ще треба написати софт, який об'єднає усі компоненти ППО. Питання пускових установок також технічно вирішується за кілька місяців. Таким чином, до кінця року можуть розпочатись випробування цього комплексу (Freyja – ред.)", - додав він в коментарі РБК-Україна.

Удари балістикою по Україні - новини за темою

Нагадаємо, компанія Fire Point представила ракету-перехоплювач FP-7.x, яка має стати основою європейської системи протиракетної оборони Freyja. За словами технічної директорки компанії Ірини Терех, комплекс задуманий як пан'європейський проєкт.

Також РФ у липні використала проти України більше балістичних ракет, ніж здатна виробляти за місяць. За даними ISW, Росія запустила 107 балістичних ракет, тоді як її місячне виробництво оцінюють приблизно у 100 ракет.

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що Росія продовжить застосовувати балістичні ракети для ударів по Україні. За його словами, кількість систем протиповітряної оборони Patriot залишається обмеженою, через що захист від таких атак є складним завданням.

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Про джерело: Fire Point Fire Point - українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем і ракетного озброєння. Компанія стала одним із помітних учасників українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни. Підприємство відоме передусім розробкою далекобійних ударних безпілотників та ракетних технологій. Одним із найвідоміших проєктів Fire Point є крилата ракета "Фламінго", а також ракета-перехоплювач FP-7.x, яка має стати основою для антибалістичної системи Freyja. Також Fire Point працює над розробкою балістичної ракети FP-9. За заявленими даними, вона має дальність ураження близько 855 км та бойову частину вагою до 800 кг.

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