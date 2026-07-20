Путіністка Корольова платить тисячі доларів за "Москву" у США — деталі

Співачці доведеться виплачувати значні суми через різке зростання вартості її американських апартаментів.

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Наташа Корольова - нерухомість у США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Корольова

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Яку суму зобов'язана виплачувати Наташа Корольова США

Де саме розташована нерухомість артистки

Російська співачка Наташа Корольова зіткнулася зі зростанням витрат на утримання закордонної нерухомості. Тепер артистці доведеться виплачувати не менше 3,4 тисячі доларів на рік, повідомляють російські ЗМІ.

Щорічний податок на її квартиру в американському штаті Флорида суттєво зріс. Йдеться про апартаменти площею понад 150 квадратних метрів на 14-му поверсі житлового комплексу Winston Towers 300. Будівля розташована в курортному місті Санні-Айлс-Біч - прибережному районі, який у США називають "маленькою Москвою" через велику кількість російськомовних мешканців.

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Наташа Корольова - квартира в США / фото: instagram.com, Наташа Корольова

Згідно з офіційними звітами, у 2026 році податкова база об’єкта Корольової зросла з 216 тисяч до 230 тисяч доларів через збільшення кадастрової вартості. З урахуванням місцевої ставки в 1,5–1,6%, орієнтовний щорічний платіж для співачки тепер становитиме від 3440 до 3670 доларів.

На сьогодні фінансове навантаження все ще частково стримує система місцевих податкових пільг. Однак їхня дія поступово зникає, і в найближчій перспективі сума в квитанціях може збільшитися ще більше.

Наташа Корольова сплачує податки у США / фото: instagram.com, Наташа Корольова

За іронією долі, затята прихильниця "руського міра" воліє вкладати зароблені гроші в нерухомість на території США - країни, яку російська пропаганда називає головним ворогом. Артистка сумлінно поповнює американський бюджет, щорічно сплачуючи тисячі доларів за квартиру в Маямі та купуючи житло в районі з промовистою назвою "Маленька Москва".

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Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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