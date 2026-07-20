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Вчені зробили гучне відкриття: одна екзопланета може бути придатною для життя

Олексій Тесля
20 липня 2026, 01:10
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Планета знаходиться у так званій зоні придатності для життя своєї зірки, де температура потенційно дозволяє існувати рідкій воді.
космос
Вчені зробили нове відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Отримано нові дані про екзопланету LHS 1140b
  • Планета знаходиться в так званій зоні придатності для життя своєї зірки

Астрономи отримали нові дані про екзопланету LHS 1140b, розташовану приблизно за 48 світлових років від Землі.

Дослідження показало, що цей світ може бути одним із найперспективніших кандидатів для пошуку позаземного життя, пише Time.

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Планета знаходиться в так званій зоні придатності для життя своєї зірки, де температура потенційно дозволяє існувати рідкій воді. Комп’ютерне моделювання та спостереження також вказують на ймовірну наявність атмосфери - вчені зафіксували ознаки витоку гелію, що вважається непрямим підтвердженням її існування.

За оцінками дослідників, LHS 1140b приблизно в 1,7 раза більша за Землю і майже в шість разів масивніша. Вона обертається навколо спокійного червоного карлика, рівень випромінювання якого значно нижчий, ніж у багатьох подібних зірок, що підвищує шанси на збереження сприятливих умов.

Точний склад атмосфери та наявність води ще належить підтвердити, однак поєднання можливої атмосфери, відповідної температури та ймовірних запасів води робить LHS 1140b одним із головних об’єктів для майбутніх досліджень. При цьому вчені наголошують, що жодних ознак життя на планеті поки що не виявлено.

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Про джерело: Time

Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії.

Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу.

Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

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