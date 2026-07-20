Сотні дронів атакували Підмосков’я: горять мегасклади Wildberries та нафтобаза

З логістичних центрів терміново евакуюють людей.

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Удар по Підмосков’ю - горять нафтобаза та логістичні хаби / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Що сталося:

Дрони атакували Москву та великі логістичні центри

Зафіксовано масштабні пожежі на складах та нафтобазі

Російська влада заявила про збиття десятків безпілотників силами ППО

У ніч на 20 липня та вранці в понеділок дрони атакували Москву та Підмосков'я. У регіоні зафіксовано кілька осередків загоряння. Під удар потрапив індустріальний парк "Південні Ворота" в Домодєдово, логістичний хаб Wildberries під Подольськом та нафтобаза. Також було атаковано промисловий парк "Гривно" в Мотовилово.

Мер Москви Сергій Собянін почав писати про роботу ППО близько третьої години ночі. За його словами, станом на 04:05 протиповітряна оборона збила вже нібито 58 безпілотників.

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"З 20:30 вечора до 5-ї ранку в напрямку Московської області летіло понад 400 ворожих безпілотників. Більшу частину з них нейтралізували сили ППО на далеких підступах. 85 БПЛА знищено під час підльоту до Москви", - заявив Собянін о 05:05.

Російське видання Astra повідомляло, що в Московській області вночі було оголошено ракетну тривогу.

Мешканці Московської області повідомляли про велику кількість вибухів і пожеж. Згідно з аналізом Astra кадрів одного з загорянь, після атаки горить також склад в індустріальному парку "Південні Ворота" в Домодєдово.

"Південні ворота" у Домодєдово / Фото: t.me/exilenova_plus

Як зазначено на сайті компанії, логістичний центр "Південні Ворота" - це величезний складський комплекс загальною площею понад 650 000 квадратних метрів, який розташований на площі в 144 гектари. Комплекс продовжує будуватися й вводиться в експлуатацію поетапно: на даний момент СК "Південні Ворота" має у своєму розпорядженні складські приміщення площею понад 180 000 кв. м.

У мережі з’явилися свіжі кадри логістичного парку "Південні Ворота" після атаки. На фото видно стовпи чорного диму.

Домодєдово, парк "Південні Ворота" / Фото: t.me/exilenova_plus

Домодєдово, парк "Південні Ворота" / Фото: t.me/exilenova_plus

Крім того, після атаки горить нафтобаза в Подольську в мікрорайоні Львівський.

Третій осередок загоряння виник у логістичному центрі Wildberries у Коледіно Московської області. Там почали евакуювати персонал.

Атака на Wildberries у Коледіно / Фото: t.me/exilenova_plus

Telegram-канал Exilenova+ опублікував кадри атаки на Wildberries у Коледіно:

Osint-аналітики повідомляють, що крім індустріального парку "Південні Ворота" в Домодєдово, логістичного хабу Wildberries та нафтобази, також було атаковано промисловий парк "Гривно" в Мотовилово.

Промисловий парк "Гривно" у Мотовилово / Фото: t.me/exilenova_plus

Тим часом засновник Fire Point Денис Штилерман показав у соцмережі X, як минулої ночі було атаковано територію країни-агресора РФ.

Дивіться відео - Штилерман показав кадри запуску ракети по Росії:

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, в ніч на 18 липня безпілотники атакували низку регіонів Росії. Під ударами опинилися логістичні об'єкти, нафтобаза та інфраструктура в кількох містах.

Зокрема, у місті Котовську Тамбовської області після атаки дронів виникла масштабна пожежа на складах логістичного центру Wildberries.

У ніч на 13 липня країна-агресор Росія потрапила під удар дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край.

12 липня сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ, десяти танкерам і чотирьом поромам противника в акваторії Азовського моря.

Сили оборони 10 липня та в ніч на 11 липня завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Під удар потрапили загальновійськовий полігон, пункти управління безпілотниками та райони зосередження особового складу ворога.

У ніч на 2 липня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижегородської області країни-агресора РФ.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Чому потрібно знищувати не тільки російські НПЗ

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та питань безпеки Михайло Гончар заявив, що знищувати потрібно не тільки НПЗ, а й нафтобази.

Він підкреслив, що нафтобази - це об’єкти, де оптом зберігається паливо. Тому вони також підлягають знищенню.

"Це дуже важливо в контексті стримування супротивника: як може виникнути нестача боєприпасів, так може бути й паливний голод, якщо перерізати лінії постачання, місця складування палива (нафтобази) та місця виробництва (нафтопереробні заводи)", - додав експерт.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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