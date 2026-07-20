"Зупинитися": Еліна Світоліна розповіла про найскладніше рішення

Спортсменка розповіла про найскладніший вибір у своїй кар’єрі.

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Еліна Світоліна про важливе рішення у кар’єрі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Еліна Світоліна

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Яке рішення було найскладнішим для Еліни Світоліної

Яку рису характеру спортсменка хоче передати доньці

Українська тенісистка Еліна Світоліна відверто розповіла про переломні моменти у своєму житті та кар’єрі. В інтерв’ю Олександрі Кучеренко вона розповіла, що найскладнішим кроком для неї стала необхідність призупинити професійну спортивну кар’єру заради сім’ї.

Тенісистка зізналася, що вибір на користь материнства дався їй емоційно нелегко, проте водночас приніс величезне щастя. Не меншим викликом для неї стало й подальше повернення на корт.

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Еліна Світоліна з донькою / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

"Найскладніше рішення в житті? Зупинитися, щоб народити дитину, але й найпростіше теж. І повернутися", - поділилася Еліна Світоліна.

На запитання про те, яким своїм досягненням поза спортом вона пишається найбільше, Еліна лаконічно відповіла: "Народження доньки". Зараз, поєднуючи виховання маленької Скай та повернення до еліти світового тенісу, спортсменка вже замислюється про майбутнє дівчинки.

Еліна Світоліна про виховання доньки / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

Еліна точно знає, які внутрішні якості допоможуть її доньці в житті, і мріє прищепити їй свою головну рису.

"Сила волі", - відповіла Світоліна.

Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

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Про персону: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 - в одиночному розряді); переможниця одного підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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