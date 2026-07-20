Дощі з грозами насуваються на Україну: коли очікується небезпечна погода

Синоптики попередили мешканців кількох областей України про несприятливі погодні умови.

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Погода в Україні 21 липня / фото: ua.depositphotos.com

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Які регіони України накриють опади

Наскільки знизиться температура повітря у нічний час доби

Погода в Україні завтра, 21 липня, буде теплою. За прогнозом синоптика Наталії Діденко, на Лівобережжі очікуються дощі з грозами. Температура повітря вдень буде +24+28 градусів, на сході України +29+32 градуси.

Водночас Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпечності (жовтий) через небезпечні метеорологічні явища у більшості центральних, південних та Харківській областях.

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Попередження про небезпечні погодні умови / фото: facebook.com/UkrHMC/

Там синоптики прогнозують грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботиенергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Небезпечні погодні явища в Україні / Інфографіка: Главред

Температура на півдні та сході країни вночі знизиться до +16+21 градусів, вдень підвищиться до +28+33 градусів. На решті території вночі очікується +13+18 градусів, вдень +23+28 градусів, у західних областях +20+25 градусів.

Погода в Україні 21 липня / фото: facebook.com/UkrHMC/

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Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні з 20 по 26 липня, буде переважно нестійкою з коливаннями температури повітря та опадами різної інтенсивності.

Раніше повідомлялося, що наприкінці другої декади липня погодні умови на території України визначатиме антициклон із півночі. Тому очікується сонячна та суха погода, з комфортними літніми температурними показниками.

Напередодні синоптики вже оголошували перший рівень небезпечності у західних, Житомирській та Вінницькій областях через грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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