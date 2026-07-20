Землю накриє геомагнітний шторм G1: коли почнеться магнітна буря червного рівня

Ви дізнаєтеся:
- Коли геомагнітна активність підвищиться
- Якої потужності буде магнітна буря у найближчі дні
Вже кілька днів поспіль геомагнітна ситуація залишається спокійною. Про це свідчать дані Британської геологічної служби. З 17 по 20 липня геомагнітної активності немає.
Однак незабаром ситуація дещо зміниться і на Землі почнеться магнітна буря рівня G-1. Про це свідчать дані meteoagent.
Сьогодні, 20 липня, сонячний спалах С1 відповідає жовтому рівню. Однак К-індекс 3, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, низький.
Про джерело: Meteoagent
Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.
Завтра, 21 липня, ситуація почне змінюватися. К-індекс, попередньо, підвищиться до 4, що відповідає жовтому рівню. А вже 22 липня почнеться геомагнітний шторм червоного рівня з К-індексом 5.
Як магнітні бурі впливають на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:
- Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
- Регулярне провітрювання кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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