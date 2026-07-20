Землю накриє геомагнітний шторм G1: коли почнеться магнітна буря червного рівня

Через підвищення геомагнітної активності деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли геомагнітна активність підвищиться

Якої потужності буде магнітна буря у найближчі дні

Вже кілька днів поспіль геомагнітна ситуація залишається спокійною. Про це свідчать дані Британської геологічної служби. З 17 по 20 липня геомагнітної активності немає.

Однак незабаром ситуація дещо зміниться і на Землі почнеться магнітна буря рівня G-1. Про це свідчать дані meteoagent.

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Геомагнітна активність 17-20 липня / фото: скріншот

Сьогодні, 20 липня, сонячний спалах С1 відповідає жовтому рівню. Однак К-індекс 3, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, низький.

Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

Завтра, 21 липня, ситуація почне змінюватися. К-індекс, попередньо, підвищиться до 4, що відповідає жовтому рівню. А вже 22 липня почнеться геомагнітний шторм червоного рівня з К-індексом 5.

Магнітні бурі 20-22 липня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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