Зрадницю Лоліту не впізнати: схудла співачка вразила своїм виглядом

Співачка спробувала привернути увагу коротким вбранням і новою зачіскою.

https://glavred.net/stars/predatelnicu-lolitu-ne-uznat-ishudavshaya-pevica-porazila-svoim-vidom-10781918.html Посилання скопійоване

Як змінилася Лоліта Мілявська / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Лоліта сильно схудла

Чому її зовнішність здивувала шанувальників

Зрадниця України Лоліта Мілявська опинилася в центрі обговорення через свій зовнішній вигляд. Співачка сильно схудла і радикально змінила імідж, повідомляють російські ЗМІ.

Виконавиця, яка народилася в Україні, але проміняла батьківщину на кар’єру в країні-агресорі, вирішила молодитися з останніх сил. Для виходу на сцену вона обрала обтягуючий чорний топ та екстремально короткі міні-шорти, що повністю оголили ноги. Образ доповнила нова стрижка, яка зробила з голови співачки горщик.

відео дня

Лоліта схудла на 20 кілограмів / скрін з відео

ЗМІ стверджують, що Мілявська змогла схуднути на 20 кілограмів. Сама співачка запевняє, що не користувалася модними препаратами для схуднення, а вирішила позбутися шкідливих звичок і налагодити харчування. Однак результат виявився настільки разючим, що в такі дива складно повірити навіть шанувальникам.

"Щоб скинути 20 кіло, Мілявська не мучила себе дієтами, а підійшла до справи з розумом: спочатку повний чек-ап у ендокринолога, потім індивідуальна дієта з урахуванням гормонального фону. З меню тимчасово зникли цукор, алкоголь, виноград і банани - зате з’явилися дрібні прийоми їжі та легкий білок", - заявляють російські ЗМІ.

Як зараз виглядає Лоліта / скріншот із відео

При цьому в мережі нагадують, що раніше Мілявська неодноразово публічно зізнавалася у багаторічній боротьбі з важкими шкідливими залежностями, які негативно позначалися на її стані. Через пристрасть до куріння Лоліта навіть потрапляла до лікарні з нападами, які могли закінчитися інсультом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова зіткнулася зі зростанням витрат на утримання закордонної нерухомості. Тепер артистці доведеться виплачувати не менше 3,4 тисячі доларів на рік за житло в "маленькій Москві".

Також Аліна Гросу опублікувала в соцмережах нові знімки зі своїм первістком. Знаменитість опублікувала в Instagram фото свого тримісячного сина Марка-Габріеля, зворушливо зазначивши, як сильно змінився й підріс малюк за ці кілька місяців.

Читайте також:

Про персону: Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська - естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисерка та продюсерка українського походження, яка під час військового нападу РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред