Трамп хоче змінити законопроект Грема про "пекельні" санкції проти РФ

Американський лідер заявив, що Конгресу слід доповнити документ санкціями проти Тегерана.

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Трамп хоче внести зміни до законопроекту Грема про "пекельні" санкції / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

Заява президента пролунала на тлі загострення відносин між США та Іраном

У демократів виникли зауваження щодо тексту документа

Президент США Дональд Трамп запропонував розширити законопроект про так звані "пекельні" санкції проти Росії, включивши до нього також Іран.

Як повідомляє The Hill, американський лідер заявив, що Конгресу слід доповнити документ санкціями проти Тегерана. За його словами, саме такий підхід підтримував автор ініціативи - покійний сенатор Ліндсі Грем.

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"Республіканці повинні додати Іран до законопроекту про санкції проти Росії. Це те, чого хотів Ліндсі, і це має статися", - написав Трамп у Truth Social.

Заява президента пролунала на тлі чергового загострення відносин між США та Іраном. У неділю Пентагон повідомив про загибель третього американського військовослужбовця в результаті інтенсивного обміну ударами з іранською стороною. Після цього американські військові оголосили про початок нової серії ударів по Ірану, яка тривала вже дев’яту ніч поспіль.

Раніше сенаторка-демократка Жанна Шахін та лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн заявляли, що законопроект Грема, відомий як Закон про санкції проти Росії 2025 року, стане гідним внеском у збереження пам’яті про сенатора. За словами Тьюна, законодавці вже давно приділяли цьому питанню підвищену увагу.

Разом із тим у демократів виникли зауваження щодо тексту документа. Зокрема, їх стурбувало положення, яке надає президенту широкі повноваження щодо введення тарифів. Крім того, оновлена редакція законопроекту передбачає законодавче закріплення санкцій, раніше введених указами глави держави, що суттєво ускладнить їх можливе скасування майбутніми президентами.

Законопроект про "пекельні санкції": що відомо

Законопроект було внесено до Сенату 17 грудня 2025 року.

У січні 2026 року Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з президентом Дональдом Трампом отримав схвалення двопартійного законопроекту про санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук неодноразово обговорювали з Гремом і Блюменталем просування їхнього законопроекту про санкції проти РФ.

Ще в лютому Блюменталь висловлював надію, що двопартійний законопроект про жорсткі санкції проти РФ перебуває "на порозі голосування".

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Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім погодив "пекельні санкції" проти РФ.

За даними Axios, у Сенаті США набирає підтримку законопроект із жорсткими санкціями проти РФ.

Ініціатива вже отримала 61 співавтора - цього достатньо для її ухвалення в Сенаті. Документ передбачає 100%-ві вторинні мита для країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.

Головна перешкода зараз - винесення законопроекту на розгляд. Після Сенату його ще має схвалити Палата представників.

Дональд Трамп заявляв, що серйозно розглядає можливість підтримати ініціативу, зазначивши, що робить це "на честь Ліндсі Грема", який був головним прихильником законопроекту.

На зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді президент Трамп припустив, що підпише законопроект про санкції проти Росії, ініціатором якого був нині покійний сенатор Ліндсі Грем.

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