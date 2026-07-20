Відставка Сирського: ЗМІ з'ясували, кого розглядають на посаду головкома ЗСУ

Буданов відреагував на резонанс довкола кадрових змін. Він закликав до єдності, збереження спокою та запевнив, що позицію суспільства почуто.

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Кого розглядають на посаду головкома ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський готує відставку Сирського

Названо 11 кандидатів на посаду головкома

Ставка головнокомандувача відбудеться сьогодні о 16:30

Президент Володимир Зеленський розглядає відставку головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. В Офісі президента та уряді вже обговорюють конкретних кандидатів на цю посаду. За інформацією джерел LIGA.net, перелік претендентів налічує одинадцять імен, а фінальне обговорення може відбутися вже сьогодні.

Кого розглядають на посаду головнокомандувача ЗСУ замість Сирського

За словами співрозмовників LIGA.net в Офісі президента та уряді, наразі в грі перебувають кілька кандидатур із силового блоку. Видання називає командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командира Третього армійського корпусу Сухопутних військ Андрія Білецького, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола та командира корпусу Нацгвардії "Хартія" полковника Ігоря Оболєнського.

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Загалом, за даними співбесідників видання, список претендентів налічує одинадцять прізвищ. Обговорення питання відставки Сирського заплановане на засіданні Ставки верховного головнокомандувача о 16:30.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Що офіційно заявив Генеральний штаб про можливу відставку Сирського

Водночас Генеральний штаб ЗСУ у своїй заяві прямо заперечив чутки, що поширилися в соцмережах та частині медіа щодо відставки Сирського та начальника Генштабу генерал-лейтенанта Андрія Гнатова.

"Інформація, що з'явилась в інформаційному просторі, зокрема в соцмережах та деяких медіа, щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідає дійсності. Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов'язки на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України. Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов'язки. Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин також прокоментував ситуацію журналістам, застерігши від поспішних висновків на основі анонімних джерел.

"Не варто очікувати призначень уже сьогодні", - заявив Литвин. Він також закликав обережно ставитися до інформації, яку поширюють анонімні Telegram-канали.

Реакція Буданова та ЦПД

На тлі суспільного резонансу із заявою виступив і глава Офісу президента України Кирило Буданов, закликавши громадян до спокою та єдності.

"Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто. Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій. Дискусія – нормальна річ для вільної країни. Важливо, щоб вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці", - наголосив Буданов.

Він також закликав утриматися від конфліктів усередині країни, підкресливши, що ворог уважно стежить за внутрішніми дискусіями.

"Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь. Думаймо про нашу спільну перемогу. Україна із цієї ситуації вийде обов’язково сильнішою. Робота йде. Результати будуть", - підсумував глава Офісу президента.

Буданов / Інфографіка: Главред

Також керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко підкреслив, що спроби РФ використати будь-які кадрові чи політичні суперечки всередині України зазнають поразки.

"Єдність – це база сьогодні. Росіяни вкотре не розуміють нашої ментальності і думають, що зможуть нас розколоти. Не зможуть, бо всі процеси ми робимо спільно з однією метою – знищення ворога та примус його до завершення війни. Це обʼєднує нас усіх. І це ключове. Для нас всіх Росія – ворог. Все інше – наші внутрішні питання, а ворог Росія – основа для всіх", - зазначив очільник ЦПД.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Кадрові ротації в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський уперше публічно відреагував на критику ексміністра оборони Михайла Федорова. Він у публікації закликав зосередитися на війні та подякував Федорову за роботу.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про ініціативу народних депутатів щодо направлення запиту до президента щодо звільнення генерала Олександра Сирського. Він зазначив, що депутати мають запит щодо введення регулярного звітування вищого командування. Для направлення документа потрібна підтримка щонайменше 226 народних обранців.

Богдан Кротевич, колишній начальник штабу 12-ї бригади НГУ "Азов", публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У своєму дописі він заявив не приймає відзнаку і опублікував фото нагрудного знака та порваного посвідчення. Нагороду йому вручено 24 травня 2024 року.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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