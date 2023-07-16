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Мінні поля - найбільша перешкода для контрнаступу - Залужний

Дмитро Відоменко
16 липня 2023, 07:49 оновлено 16 липня, 08:02
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Україна просить Захід більше інженерної техніки для розмінування, повідомляють представники українського військового комадування.
Залужний, міни
Генерал Залужний зазначив, що ЗСУ потрібні спеціальні установки дистанційного розмінування / колаж Главред, фото УНІАН

Створені російськими окупантами щільні мінні поля загальною довжиною від 5 до 16 кілометрів змусили українських військових змінити стратегію контрнаступу. Замість того, щоб прориватися на бойових машинах піхоти і танках, підрозділи українських воїнів тепер просуваються вперед здебільшого пішки. Про це, зокрема, заявив в інтерв'ю американському виданню Washington Post головком ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, проблема з мінними полями особливо гостра уздовж південної лінії фронту в Запорізькій області.

"Танком з якоюсь бронею вже нічого не поробиш, тому що мінне поле занадто глибоке, і рано чи пізно техніка зупиниться, а після цього буде знищена концентрованим вогнем", – сказав Залужний.

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Генерал зазначив, що ЗСУ потрібні спеціальні установки дистанційного розмінування – за типом американських M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC).

"Мінні поля - одна з проблем, яка, безумовно, впливає на темпи наступу. Це проблема, яку ми бачимо. Чи можна її вирішити швидше? Можна було. Як її можна було б вирішити? Генерал Міллі знає. Інше питання, Чи може він у цьому допомогти? Я не знаю", – сказав Залужний.

Головкома ЗСУ підтримухє і керівник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

"Ми готувалися, але росіяни також готувалися. Вони розуміють, що інженерна техніка зараз вирішує ключову проблему і змінює правила гри, тому хочуть знищити її першою. Я направив ще один лист всім нашим партнерам, щоб вони зараз зосередилися на цьому", – резюмував він.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу Захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник керівника Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом прес-конференції в Празі.

Як зазначив радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко, захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

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війна в Україні Олексій Резніков Валерій Залужний контрнаступ ЗСУ
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