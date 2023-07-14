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"Це важка війна": Пентагон неабияк вражений результатами контрнаступу ЗСУ

Аліна Дембіцька
14 липня 2023, 20:49 оновлено 14 липня, 20:49
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Американський генерал-лейтенант підкреслив, що контрнаступ проходить "у чудовому порядку на полі бою".
Дуглас Симс, ВСУ
Пентагон вражений просуванням ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Вікіпедія

Темпи контрнаступу Збройних сил України не є стрімкими, адже просування відбувається в дуже складних умовах. При цьому українські воїни вражають своїми здобутками. Про це заявив директор Об'єднаного комітету керівників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, повідомляє офіційний сайт Пентагону.

"Ми говоримо про справжніх людей, які перебувають у розпалі досить серйозних боїв. Ці чоловіки та жінки використовують нове обладнання, і роблять це, поки по них стріляють і бомбардують, не кажучи вже про масштабні мінування, які влаштували росіяни. І тому там, де вони набирають сотні метрів на день, а в деяких місцях, можливо, і кілометр на день, вони роблять це дорогою ціною з точки зору зусиль", - заявив Сімс на брифінгу, відповідаючи на питання про темпи просування ЗСУ.

Американський генерал-лейтенант підкреслив, що контрнаступ проходить "у чудовому порядку на полі бою", хоч і, можливо, не з тією швидкістю, яку б хотіли США.

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"Це важка війна, вона ведеться на дуже важкопрохідній місцевості, під вогнем, і якщо врахувати все це, то здобутки (ЗСУ - Ред.) просто вражають", - додав Дуглас Сімс.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті – у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", – сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі.

Як зазначив радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко, захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

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