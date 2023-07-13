Для Росії є лише один шлях отримати гарантії безпеки – програти війну – Подоляк

Подоляк наголосив, що за вчинені злочини "автор масових вбивств" повинен бути на лаві підсудних.

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Подоляк відповів Путіну щодо гарантій безпеки РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У країни-агресорки Росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки – програти війну в Україні. Так склалося історично. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Дивна людина, яка розв'язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки Росії", - сказав Подоляк.

За його словами, історично склалося так, що для Росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки:

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програш війни;

вихід з України та повернення вкраденого суверенітету;

політична трансформація через бунти та лава підсудних для автора масових вбивств.

"Це вже аксіома...", - підкреслив радник керівника Офісу президента.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що G7 дає "історичні" гарантії безпеки для України. Довгострокові гарантії безпеки для України підготовлені групою країн G7. Відповідне рішення вже оформлено і майже узгоджено. Вони можуть стати кроком до завершення поточної фази війни і їх вже називають історичними.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака – вкрай важливо, щоб до наступного саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні в 2024 році, Україна перемогла РФ у війні і підписала гарантії безпеки для себе (вони будуть діяти до моменту вступу країни в НАТО).

У Кремлі у вкрай негативному ключі прокоментували рішення союзників надати Україні гарантії безпеки. Там заявили, що намір країн G7 надати гарантії безпеки Україні нібито помилковий і небезпечний. Кремлівський представник вважає, що такими діями країни співдружності нібито зазіхають на безпеку Росії.

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