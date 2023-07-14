"Ця війна назавжди": Світан розкрив істинні цілі Росії щодо України

Завдання максимум Росії полягає у створенні з Україною союзної держави, як і з Білоруссю, підкреслив Світан.

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Світан розкрив істинні цілі Росії щодо України / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скріншот

Від 24 лютого 2022 року плани країни-агресорки Росії точно не змінилися – вона, як і раніше, націлена на повне захоплення України. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Завдання максимум Росії полягає у створенні з Україною союзної держави, як і з Білоруссю. Стратегія РФ залишатиметься такою, причому незалежно від того, хто там буде при владі – Путін, Ковальчук, Мішустін, Пригожин або хтось інший. Хто б не був, кожен із них буде націлений на відновлення Радянського Союзу, це завдання нікуди не подінеться", - зауважив Світан.

За його словами, те, що відбувається зараз – це тактичні оперативні дії противника, націлені на виконання його загальної стратегічної задачі. Допоки Російська Федерація буде існувати в її нинішньому вигляді, ця імперія намагатиметься розширюватися.

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"Ми наступні після Білорусі. Росію також цікавлять країни Балтії, але там їй буде складніше, тому що доведеться зіткнутися з НАТО. Росія є найзапеклішим противником вступу України до НАТО і робить усе, аби нашу країну не прийняли до Альянсу. Адже якщо ми станемо членом Північноатлантичного альянсу, Росії доведеться боротися з ним", - підкреслив військовий експерт.

Отже, як зазначив Світан, стратегія Росії не змінилася. Водночас тактичні та оперативні завдання були переглянуті.

"Програма мінімум Росії закріплена в основоположних документах. Так, наприклад, росіяни внесли до Конституції РФ п'ять українських регіонів: Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, а також Крим. Це те оперативне завдання, яке Росія зараз намагається виконати, домагаючись військового захоплення цих областей. Хоча для самої РФ це буде виглядати як звільнення внесених до її конституції п'яти регіонів України. Тактичне завдання Москви зараз – постаратися утримати сухопутний коридор до Криму або хоча б Крим і Донбас", - розповів полковник запасу.

На запитання про те, що може змусити Росію переглядати плани щодо України, Світан відповів, що це буде трансформація країни-агресорки.

"А точніше розвал Російської Федерації на державні утворення, з яких вона складається. Інших варіантів немає, інакше ця війна назавжди", - підкреслив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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