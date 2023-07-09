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Захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі - радник мера

Андрій Ганчук
9 липня 2023, 02:30
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Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Командири оборони Азовсталі
Командири оборони Азовсталі могли б взяти участь у звільненні Маріуполя - радник мера Андрющенка / соцмережі

Командири захисників Азовсталі, можливо, не випадково повернулися в Україну саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ. Було б символічно, якби вони взяли участь у визволенні Маріуполя. Про це заявив радник уаріупольського градоначальника Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що українські герої повертаються додому саме в період контрнаступу армії.

За словами чиновника, було б дуже символічно, якби вони взяли участь у звільненні Маріуполя.

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"Як своєчасно з урахуванням фази нашого наступу. Як може вийти цікаво - Оборонці Маріуполя повертають Маріуполя. На місці росіян від однієї думки про це я тікав. Краще - одразу в полон. Більше шансів вижити", - підкреслив Петро Андрющенко.

Командири оборони Азовсталі повернулися в Україну

Президент Володимир Зеленський 8 липня заявив, що командири оборони Азовсталі у Маріуполі Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Олег Хоменко та Денис Шлега повертаються в Україну. Після обміну полоненими між Україною і Росією вони перебували у Туреччині під протекцією президента Реджепа Ердогана.

Увечері Зеленський і захисники Маріуполя прибули до Львова. Там пройшов брифінг за участю президента і героїв. Зеленський взяв участь у молебні до 500-го дня війни. Виступу президента не було.

Командир Азова Денис Прокопенко Редіс заявив, що воїни готові повернутися на фронт.

"Я глибоко впевнений, що армія - це командна робота. І з сьогоднішнього дня ми разом з вами продовжимо боротьбу. Ми обов'язково ще скажемо своє слово в бою", - підкреслив Прокопенко.

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