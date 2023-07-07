Зеленський про контрнаступ ЗСУ: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"

Президент України визнав, що наступ Сил оборони не швидкий. Але тим не менше військові просуваються вперед.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-o-kontrnastuplenii-vsu-my-nastupaem-iniciativa-seychas-u-nas-10483771.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ просуваються вперед / Колаж: Главред, фото: ОП, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Президент Володимир Зеленський заявив, що, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі, передає Укрінформ.

Турне українського президента

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії.

відео дня

Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

Під час пресконференції в Болгарії Зеленський підкреслив, що необхідно підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, зокрема, зброєю.

Також Зеленський емоційно відповів президенту Болгарії, який вважає, що війна не може закінчиться військовим шляхом. За його словами, Україна просить про допомогу, тому що хоче вижити і відновити своє життя. Якби Україна хотіла просто воювати, то вже була б у Росії.

6 липня президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом і Чехію, де провів зустріч зі своїм чеським колегою Петром Павелом.

Під час зустрічі глави двох держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Обговорювалося також можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

Павел наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли українська армія розпочала контрнаступ і продемонструвала всьому світу, що Росія не є такою сильною, як позиціонувала себе.

"Підтримувати Україну завжди буде нашою метою. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і перемогли всі ми. Щоб ми зберегли цінності, на яких базується наше суспільство", - заявив Петро Павел.

Інші новини: