"ЗСУ шукають слабкі місця росіян": у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу

Зараз ще зарано робити висновки про контрнаступ українських військових, він перебуває на початку серединної фази.

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У Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Вікіпедія

Українські військові зараз намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів. Поки що зарано робити висновки про контрнаступ.

Про це заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу. Він зазначає, що зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України.

"Поки що зарано робити висновки про український контрнаступ. Ми зараз знаходимося на початку серединної фази. Українці намагаються виявити слабкі місця в російській лінії оборони", – заявив Каль.

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Він наголосив, що головне випробування почнеться тоді, коли українські військові знайдуть слабкі місця в обороні російської окупаційної армії.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри нешвидке просування, ініціатива на фронті – у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", – сказав Зеленський під час спільної з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції в Празі.

За минулу добу сили оборони України просунулися на понад кілометр на Бахмутському напрямку. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. При цьому російські окупанти чинять опір. Так, вони 318 разів били по українських бійцях зі ствольної та реактивної артилерії, здійснили три авіанальоти.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку і фактично взяли окупантів РФ у пастку в самому Бахмуті. Також ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На південному фронті загарбники зазнають великих втрат, деякі підрозділи вже відмовляються брати участь у бойових діях.

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