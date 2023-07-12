"Це хороші новини для України": Воллес порівняв Шойгу та Герасимова з дуетом коміків

Виступаючи перед журналістами на саміті НАТО у Вільнюсі, Воллес порівняв російських воєначальників із незграбними коміками 1920–1950-х років.

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Воллес порівняв Шойгу та Герасимова з дуетом коміків / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв двох російських вищих воєначальників Сергія Шойгу і Валерія Герасимова з фарсовим комедійним дуетом Лорела та Гарді.

Як пише Reuters, виступаючи перед журналістами на саміті НАТО у Вільнюсі, Воллес порівняв російських воєначальників із незграбними коміками 1920–1950-х років. Британський міністр зазначив, що Шойгу та Герасимов, як і раніше, відповідають за війну Росії проти України, тоді як генерал Сергій Суровікін зник з поля зору громадськості після бунту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

"Хтось нещодавно бачив Суровікіна? Один із їхніх найкращих генералів наразі зник. І вони залишили Лорел і Гарді відповідальними за (військову – ред.) кампанію. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу", - сказав Воллес.

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Міністр оборони Великої Британії підкреслив, що такий стан справ у російському командуванні є гарною новиною для України.

"Це хороші новини для України. Це саме ті люди, яким ви хочете доручити керувати", - іронічно додав Воллес.

Воллес хоче більше подяки від України за надану допомогу

Нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів.

Топ-чиновник з Лондона сказав, що "українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди говорять, що вдячні за отриману допомогу".

"Знаєте, ми не Amazon, треба вміти бути вдячними, - заявив глава Міноборони Британії про українців. "Подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити подяку, замість постійних вимог щодо розблокування нових видів озброєнь", - заявив він.

Президент України Володимир Зеленський відповів на дивну заяву міністра оборони Великобританії, що Україна нібито мало дякує союзникам. Зеленський зазначив, що Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.

"Як ще нам потрібно подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - наголосив глава держави.

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