Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати

Унаслідок ракетних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму в ніч на 30 квітня агресором втрачено установки ППО, є пошкодження військової частини та одного вертольота. Повідомляється про ліквідованих і "трьохсотих" серед загарбників.
Як повідомляє ASTRA з посиланням на джерела в кримських МНС, ударів було завдано по трьох частинах ППО росіян - по об'єктах ЗС РФ у селі Донське Сімферопольського району (є трьохсоті та займання військової частини; пожежу гасили понад 1,5 години), Чорноморського та Сакського районів.
Сьогодні вночі, 30 квітня, ракети також атакували військовий аеродром "Джанкой" - місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Унаслідок атаки, за даними видання, було поранено 5 окупантів.
Провоєнний паблік "Кремлівська табакерка", своєю чергою, пише про дві знищені установки С-300 у Джанкої, пошкодження гелікоптера Ка-52, трьох ліквідованих окупантів і 7 трьохсотих.
Ще одну установку С-300 втрачено недалеко від Сімферополя.
Окупанти вважають, що Україна вночі застосувала по них балістичні ракети ATACMS.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових відбувся так званий "референдум" щодо статусу півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським. Україна і низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова - ввели санкції.
ATACMS в Україні - ЗСУ передали далекобійні ракети
США вже вдруге передали Україні ATACMS до 300 км - вони увійшли в перший пакет нової допомоги на суму 1 млрд доларів.
Перші поставки цих ракет у березні 2024 року здійснювалися таємно і стали приємним сюрпризом навіть для Києва.
Зазначалося, що Вашингтон дозволив ними бити по об'єктах росіян у Криму. Раніше це було "червоною лінією" Адміністрації Байдена. Але терпець Сполучених Штатів, як писали ЗМІ, увірвався, коли Росія почала атакувати Україну та її критичну інфраструктуру північнокорейською "балістикою".
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