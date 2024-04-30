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Війська РФ вдарили по Харкову: прильоти у двох районах, подробиці

Андрій Ганчук
30 квітня 2024, 10:25оновлено 30 квітня, 13:25
Жителів Харкова та Харківської області місцева влада закликає перебувати в укриттях - російські окупаційні війська можуть здійснювати повторні пуски КАБів.
КАБ, Харків
Окупанти вдарили по Харкову КАБами, загибла одна людина, семеро поранених / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія (ілюстративне фото), map.ukrainealarm.com

Російські окупанти у вівторок вранці, 30 квітня, завдали ударів корегованими авіаційними бомбами по місту Харкову. За попередніми даними, прильоти в Холодногірському та Київському районах.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі мер міста Ігор Терехов, у Київському районі зафіксовано приліт у районі житлової забудови.

"Попередньо - два прильоти в Київському та Холодногірському районах. По цивільних об'єктах. У Київському районі - знову, як і вчора, влучання в районі житлової забудови. Щодо постраждалих і руйнувань інформація уточнюється... Є попередня інформація про одного загиблого і двох поранених у Холодногірському районі", - сказав градоначальник.

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Війська РФ вдарили КАБами по Харкову

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ворог, імовірно, завдав ударів по місту коригованими авіабомбами.

"За попередньою інформацією, ворог ударив по Харкову КАБами. Є інформація про одного загиблого, а також поранених. Кількість встановлюється. Працюють профільні служби", - заявив чиновник.

Інформація про загиблих і постраждалих

"За попередньою інформацією, внаслідок ударів по Харкову двоє людей загинули, шестеро дістали поранення", - сказав о 10:40 Синєгубов. Пізніше він сказав, що інформація про одного загиблого не підтвердилася.

"Уточнена інформація по постраждалим. Загиблий один, семеро поранених", - заявив об 11:13 Терехов.

Окупанти вдарили з Бєлгородської області

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник із позивним Марсель повідомив, що росіяни завдали ударів по Харкову з території Бєлгородської області.

Він закликав жителів міста та області перебувати в укриттях, оскільки війська РФ здійснюють повторні запуски КАБ.

"Окупанти завдали авіаудару по місту Харків з території Бєлгородської області. Метою терористів стала цивільна забудова. Інформація щодо руйнувань та ймовірних постраждалих встановлюється... Знову пуски ворожих КАБ - жителі Харківщини не залишайте укриття до відбою повітряної тривоги!" - сказав Мельник.

Війська РФ вдарили по Харкову: прильоти у двох районах, подробиці
Коротко про КАБ / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Харкову - головні новини за темою:

Війська РФ 22 квітня завдали удару по телевежі в Харкові, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок ворожого удару по інфраструктурному об'єкту фіксувалися перебої із сигналом цифрового телебачення.

24 квітня РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Прильоти були по Шевченківському району міста. Ворог атакував ракетами С-300.

29 квітня окупанти атакували Харків коригованими авіабомбами. Було зафіксовано приліт у зону житлової забудови. Частково пошкоджено багатоповерхівку.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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