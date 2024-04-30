У Криму пролунали вибухи: у РФ заявили про роботу ППО і перекрили Керченський міст

У Сімферополі та Джанкої минулої ночі було голосно. Загалом було чутно понад десять потужних вибухів.

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У Криму вночі було чути вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

У ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму було чути вибухи. Окупанти перекривали Кримський міст.

"У Сімферополі чути вибухи, пишуть місцеві жителі. Кримський міст тим часом перекрили", - повідомив Telegram-канал Astra о 01:39.

За інформацією Telegram-каналу Shot, були гучні вибухи над Сімферополем і Джанкоєм. За попередніми даними, працювали сили ППО.

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"За словами підписників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, загалом було чути понад десять потужних ударів", - ідеться в повідомленні.

На каналі уточнили, що раніше повідомлялося про ракетну небезпеку над Кримським півостровом.

О 2:09 рух Кримським мостом відновлено.

Зазначимо, у Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад російської окупаційної армії.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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