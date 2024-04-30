Прогноз погоди на травень 2024: де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами

Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

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Якою буде погода в Україні в травні: прогноз по регіонах / Фото: pixabay.com

Погода в Україні в травні 2024 року буде теплішою, ніж торік, і більш дощовою, ніж у квітні. Метеорологічне літо настане в другій декаді місяця, а на Закарпатті та півдні країни - у першій декаді. При цьому несподіваних заморозків, які могли б зіпсувати врожай, у травні не очікується.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів ТСН, що синоптики не прогнозують екстремальних температур повітря.

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Середня місячна температура повітря перевищить норму приблизно на півтора градуса. У середньому стовпчики термометрів піднімуться до +15...+18 градусів тепла, у гірських районах очікується від 11 до 14 градусів вище нуля.

"Сподіваємося, що метеорологічне літо цього року настане вчасно. Раптові зниження температури до мінусових значень завжди складно передбачити, але можна прогнозувати, що в першій декаді травня заморозки малоймовірні. Поки що математичні моделі метрологічних служб України та інших країн не показують їх і надалі. Хоча зазначу: через раптові антициклони з півночі, коли вночі небо без хмар, заморозки були зафіксовані навіть після 20 травня", - зазначив Прокопенко.

Місячна кількість опадів у травні прогнозується в межах норми - 35-76 мм, на Прикарпатті та Закарпатті - 88-138 мм. Це в межах норми і приблизно на третину більше, ніж випало у квітні.

Згідно з прогнозами погодних сайтів meteofor і sinoptik, травень в Україні буде дощовим і не спекотним.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на травень 2024 у західних регіонах

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій області травень розпочнеться з літньої погоди. Удень повітря прогріється до +20...+23 градусів у тіні. Вночі стовпчики термометрів не опустяться нижче +5 градусів.

З 5 числа на Закарпатті, а з 7-8-го в інших областях почнуться дощі, які остаточно припиняться лише через 18-20 днів. Вони будуть частими, хоча й незначними.

У Хмельницькій області на початку третьої декади прогнозуються чотири дні сильних дощів.

З 25 травня погода покращиться: дощі припиняться, а денна температура повітря підніметься до +20...+22 градусів.

На Великдень, 5 травня, на Закарпатті пройдуть зливи з грозами, в інших областях, крім Хмельницької області, буде безхмарно і тепло.

Прогноз погоди на травень у північних областях

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській, Сумській областях до кінця першої декади травня очікується тепла і сонячна погода.

Температура повітря вдень підніметься вище +22 градусів, вночі - від +5 до +10 градусів тепла.

Погода зіпсується і почнуться дощі з 8 травня на Волині, Рівненщині та Сумщині, а з 10 травня - у трьох інших областях. З 12 по 19 травня місцями траплятимуться дні без опадів.

Температура повітря вдень становитиме від +16 до +20 градусів, вночі - від +8 до +12 градусів. Опади припиняться з 25-26 травня, на Сумщині - з 27 травня.

З 21 до 25 травня сильні дощі пройдуть у Житомирській, Чернігівській та Київській областях.

Погода в Україні в травні - прогноз для центральних регіонів

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях погода буде мінливою. На Вінничині до 8 травня буде тепло та сонячно. Потім в області похолодає і почнуться дощі.

Жителі Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської областей 1 і 2 травня потраплять під сильні зливи. Надалі погода покращиться, але ненадовго: з 8-10 і по 22-26 травня синоптик також прогнозує опади

З 20 травня небо проясниться, а температура повітря підвищиться до +22...+24 градусів і до +12...+16 вночі.

У Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях дощі триватимуть до 25-26 травня.

Прогноз погоди на травень 2024 у східних регіонах

У Харківській, Донецькій та Луганській областях травень розпочнеться з дощів. Вони пройдуть 1-3 травня, а 2 травня на Харківщині прогнозуються зливи. Температура повітря цими днями триматиметься на рівні +18...+20 градусів вдень і +10...+12 вночі.

Надалі погода трохи покращиться. Дощові дні чергуватимуться із сонячними. Температура повітря підніметься вдень вище +22 градусів.

Дощі припиняться з 17-18 травня. У Луганській області в травні буде найтепліше. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько +25 градусів.

У Донецькій області після 20 травня потеплішає до +23...+24, у Харківській буде не вище +22 градусів.

Погода в Україні в травні 2024 року на Півдні

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму травень почнеться із сюрпризу - 1 травня пройдуть сильні зливи.

Надалі погода прогнозується майже літньою, хоча й не спекотною. Температура повітря весь місяць триматиметься на рівні +20...+23 градуси, а ближче до червня підвищиться до +24...+25 градусів тепла вдень і до +15...+17 вночі.

Із середини місяця періодично очікуються невеликі дощі, які принесуть невелике похолодання до +19...+20 градусів.

У Криму майже вся друга декада місяця дощова, з денними температурами нижче +20 градусів і нічними +11...+13. Лише в третій декаді потеплішає до +24 і вище.

Якою буде погода на Великдень 2024

Погода в Україні на Великдень, 5 травня, буде хмарною. Дощі можливі напередодні свята, а ось на сам Великдень опадів буде мало - дощі очікують уночі місцями лише в західних і північних областях, а також у Криму. Температура повітря цього дня буде теплою.

Народний синоптик Щедрін прогнозує, що 3 травня в Україну прийде нова хвиля циклонів.

"Нам варто очікувати похолодання і дощів. На Великдень по всій країні будуть дощі та похолодання. Температура знизиться. Похолодання протримається до кінця першої декади травня", - сказав синоптик Главреду.

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