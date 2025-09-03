Атака РФ на Кіровоградщину: постраждали 5 осіб, частина жителів без світла

У Знам'янці пошкоджено 17 будинків, один - зруйновано. Від електропостачання відключено населені пункти громади.

https://glavred.net/war/ataka-rf-na-kirovogradshchinu-postradali-5-chelovek-chast-zhiteley-bez-sveta-10694879.html Посилання скопійоване

​У Кіровоградській області внаслідок російської атаки постраждали 5 осіб / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Під удар ворожих дронів потрапила Знам'янка

Пошкоджено житлові будинки, поранено людей

Місцеві жителі залишилися без світла

У ніч на 3 вересня російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

Спочатку начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок російського удару постраждали троє людей. Згодом кількість поранених зросла до п'яти. Усім їм надається медична допомога.

відео дня

"Пошкоджено 10 житлових будинків. Від електропостачання відключено населені пункти громади. На місці працюють співробітники ДСНС та поліції, психологи, медики. Бригади енергетиків відновлюють електропостачання", - написав Райковчі.

Також стало відомо, що збільшилася до 17 і кількість пошкоджених будинків, один - зруйнований.

​ Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Тим часом у компанії Укрзалізниця повідомили, що через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура Кіровоградської області, затримуються понад 20 поїздів. Постраждали четверо залізничників.

Зокрема, затримки торкнуться низки поїздів:

№76 Кривий Ріг - Київ

№75 Київ - Кривий Ріг

№79 Дніпро - Львів

№791 Кременчук - Київ

№790 Кропивницький - Київ

№121 Херсон - Краматорськ

№85 Запоріжжя - Львів

№38 Київ - Запоріжжя

№37 Запоріжжя - Київ

№51 Запоріжжя - Одеса

№789 Кропивницький - Київ

№119 Дніпро - Хелм

№31 Запоріжжя - Перемишль

№59 Харків - Одеса

№65/165 Харків - Черкаси, Умань

№102 Краматорськ - Херсон

№80 Львів - Дніпро

№120 Хелм - Дніпро

№86 Львів - Запоріжжя

№8 Одеса - Харків

№54 Одеса - Дніпро

№254 Одеса - Кривий Ріг

"Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять усе, щоб скоротити час затримки поїздів", - повідомили в Укрзалізниці.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що на Кіровоградщині рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки

"Вночі 3 вересня росія завдала удару по Знам'янській громаді. Внаслідок влучання БпЛА травмовано 5 осіб, пошкоджено 28 будинків, один - зруйновано. Виникли пожежі. Крім того, уражено об'єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють усі екстрені служби. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 3 вересня Росія атакувала Україну дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість безпілотників рухалися в напрямку західних регіонів країни.

У ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар припав на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри.

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у Києві. Загинули люди. Це була одна з найбільших атак на столицю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред