У Києві пекло після атаки РФ: загинули діти, горить Кабмін і все в диму - подробиці

Уночі 7 вересня Росія масовано атакувала Київ, Кривий Ріг, Одесу та Кременчук дронами. Унаслідок обстрілу в столиці горять багатоповерхові будинки та авто, є постраждалі та загиблі.
Главред розповідає, що відомо про нічну атаку на столицю.
Атака на Київ 7 вересня - удар БПЛА
Київ був під атакою дронів, тривога тривала близько 7 годин.
У місті горіли 4 багатоповерхівки, у двох із них часткове руйнування.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, відомо про 11 постраждалих, двох загиблих.
Наслідки атаки фіксують у Святошинському та Дарницькому районах.
"Київ: у Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка і дитина до 1 року", - повідомив мер Віталій Кличко.
У Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок:
- У 9-поверховому будинку - пожежа з 6 по 9 поверхи та руйнування перекриттів,
- В іншому будинку - загоряння на верхніх поверхах.
- Ще в одному - пожежа на 3 поверсі.
Ракетний удар по Києву
Після атаки БПЛА о 06:06 ранку по всій Україні оголосили ракетну небезпеку.
Київ був атакований попередньо 4 крилатими ракетами за типом "Іскандер-К". Після чого столицю огорнув густий дим.
У Києві горить Кабмін
"У Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття БПЛА сталося займання в урядовій будівлі. Пожежні працюють на місці", - повідомив Кличко.
Зазначимо, пожежу видно навіть із Майдану Незалежності.
Більш детальну інформацію про ракетну атаку очікуємо від Повітряних сил.
Удар РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 3 вересня російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.
Також країна-агресор Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. У Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків і спричинили пожежу.
У Повітряних силах заявили, що цієї ночі було зафіксовано над Україною 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 16 крилатих ракет Калібр і 8 крилатих ракет Х-101.
