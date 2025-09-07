У Києві пекло після атаки РФ: загинули діти, горить Кабмін і все в диму - подробиці

Наслідки атаки по Києву фіксують у Святошинському та Дарницькому районах.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-ad-posle-ataki-rf-pogibli-deti-razrusheny-doma-i-vse-v-dymu-podrobnosti-10695914.html Посилання скопійоване

Атака по Києву 7 вересня / Колаж Главред, фото ДСНС

Уночі 7 вересня Росія масовано атакувала Київ, Кривий Ріг, Одесу та Кременчук дронами. Унаслідок обстрілу в столиці горять багатоповерхові будинки та авто, є постраждалі та загиблі.

Главред розповідає, що відомо про нічну атаку на столицю.

Атака на Київ 7 вересня - удар БПЛА

Київ був під атакою дронів, тривога тривала близько 7 годин.

відео дня

У місті горіли 4 багатоповерхівки, у двох із них часткове руйнування.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, відомо про 11 постраждалих, двох загиблих.

Наслідки атаки фіксують у Святошинському та Дарницькому районах.

"Київ: у Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка і дитина до 1 року", - повідомив мер Віталій Кличко.

У Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок:

У 9-поверховому будинку - пожежа з 6 по 9 поверхи та руйнування перекриттів,

В іншому будинку - загоряння на верхніх поверхах.

Ще в одному - пожежа на 3 поверсі.

Ракетний удар по Києву

Після атаки БПЛА о 06:06 ранку по всій Україні оголосили ракетну небезпеку.

Київ був атакований попередньо 4 крилатими ракетами за типом "Іскандер-К". Після чого столицю огорнув густий дим.

У Києві горить Кабмін

"У Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття БПЛА сталося займання в урядовій будівлі. Пожежні працюють на місці", - повідомив Кличко.

Зазначимо, пожежу видно навіть із Майдану Незалежності.

Більш детальну інформацію про ракетну атаку очікуємо від Повітряних сил.

Іскандер інфографіка / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 вересня російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

Також країна-агресор Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. У Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків і спричинили пожежу.

У Повітряних силах заявили, що цієї ночі було зафіксовано над Україною 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 16 крилатих ракет Калібр і 8 крилатих ракет Х-101.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред