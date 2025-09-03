Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атаки

Марія Николишин
3 вересня 2025, 10:56оновлено 3 вересня, 11:26
729
Зеленський наголосив, що це показові російські удари.
Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атаки
Реакція Зеленського на атаку РФ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви президента:

  • Цієї ночі РФ випустила по Україні 526 засобів ураження
  • У різних регіонах країни пошкоджені десятки житлових будинків
  • На кожен російський удар потрібна реальна відповідь

У ніч на 3 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну. Зараз усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За словами президента, за цю ніч у різних регіонах країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж.

"Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", - наголосив він.

Зеленський додав, що саме про необхідність сильних заходів тиску буде говорити з партнерами цими днями.

"Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", - підсумував він.

  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Удар РФ по Україні 3 вересня
    Удар РФ по Україні 3 вересня фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Запас ракет в Росії

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран вважає, що у Росії є запас до кінця року.

"Росіяни вважають, що наробили достатньо ракет. Але ж змінюється інтенсивність бойових дій, і є певна злагоджена робота нашого ГУР, СБУ та інших підрозділів, які регулярно проводять операції. Навіть їхні ракетні атаки — це щоденний мінус із балансу", - наголосив він.

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атаки
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 вересня російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

Також країна-агресор Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. У Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків і спричинили пожежу.

В Повітряних силах заявили, що цієї ночі було зафіксовано над Україною 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 16 крилатих ракет Калібр та 8 крилатих ракет Х-101.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:50Синоптик
"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:47Війна
Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атаки

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атаки

10:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

"Ми виросли в Україні": путіністка Лоліта змінила позицію

"Ми виросли в Україні": путіністка Лоліта змінила позицію

Останні новини

11:50

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:48

Як відмовитися від подарунка і не мати грубого вигляду: правила етикету

11:47

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:41

Українцям почали приходити платіжки за газ на понад 60 000 гривень: яка причина

11:09

Путініст Михайло Єфремов розлучився: несподівана причина краху шлюбу

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
11:00

Китайський гороскоп на завтра 4 серпня: Коням - проблеми, Козлам - труднощі

10:56

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атакиФото

10:48

Спилювати не варто: як омолодити стару яблунюВідео

10:43

США та Росія узгоджують нову зустріч Трампа з Путіним: чого хоче Кремль

Реклама
10:33

"Відповів на дипломатію ляпасом": як Путін образив Меланію Трамп - WPФото

10:21

Орбан втратить мільярди євро: ЄС готується покарати Угорщину через Україну

10:07

Перейшла на іншу мову: чим Каменських займається у США насправді

09:52

Сім знаків зодіаку, які найчастіше стикаються з грошовими проблемами

09:20

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:17

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:14

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:09

Реанімація Януковича: як Путін відчайдушно намагається знайти вихідПогляд

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 вересня (оновлюється)

08:30

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:59

Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змовиФото

07:02

Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину

06:29

Атака РФ на Кіровоградщину: постраждали 5 осіб, частина жителів без світлаФото

06:05

Сі чудово засвоює уроки російської безсоромностіПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 5 відмінностей на картинці з дітьми на пляжі за 53 с

05:22

Жир і нагар зникнуть за лічені хвилини: хитрий спосіб очищення духовки від бруду

04:44

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

04:09

Смішні, дивні й загадкові: яке найрідкісніше прізвище в УкраїніВідео

03:30

Які породи собак не слід заводити новачкам: найпроблемніші варіантиВідео

02:27

Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

01:30

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

01:24

Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

00:43

Герасимов з’явився не просто так: експерт розкрив плани Кремля на фронті

02 вересня, вівторок
23:57

Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

23:56

Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

23:36

Його поява не випадкова: в одному з міст України помітили рідкісного птаха

23:33

Трамп заговорив про "цікаві речі" після розмови з Путіним

22:36

"Спливли жахливі обставини": нові подробиці у справі ПарубіяВідео

22:25

Усик контролює всі пояси, але є нюанс: промоутер Джошуа дав неочікуваний прогноз

22:18

Збрила все "під нуль": Емма Стоун з лисим черепом здивувала фанатівВідео

Реклама
22:02

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

21:43

Вигадана реальність вбивці Парубія як симптом часуПогляд

21:26

Юна дівчина Остапа Ступки показала домашні кадри з ним: "Погодилася добровільно"

21:18

Найпотужніша магнітна буря атакувала країну: коли закінчиться майже 6-бальний шторм

20:56

Де може бути підписана угода про припинення вогню з Росією - Мерц назвав місто

20:47

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

20:35

"Бальзам" для часнику: копійчаний розчин, щоб він не гнив і дав гарний урожайВідео

20:09

Народила в 22 і залишила батькам: Аліна Гросу розкрила правду про молодшого брата

19:58

Простодушний пес влаштував переполох посеред ночі й розчулив Мережу несподіваною реакцієюВідео

19:53

Вибухи в Києві: РФ атакує столицю дронами, є загроза масованого ракетного удару

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти