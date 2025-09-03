Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атаки

Зеленський наголосив, що це показові російські удари.

Реакція Зеленського на атаку РФ / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви президента:

Цієї ночі РФ випустила по Україні 526 засобів ураження

У різних регіонах країни пошкоджені десятки житлових будинків

На кожен російський удар потрібна реальна відповідь

У ніч на 3 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну. Зараз усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені – цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор", - йдеться у повідомленні. відео дня

За словами президента, за цю ніч у різних регіонах країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж.

"Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", - наголосив він.

Зеленський додав, що саме про необхідність сильних заходів тиску буде говорити з партнерами цими днями.

"Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", - підсумував він.

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран вважає, що у Росії є запас до кінця року.

"Росіяни вважають, що наробили достатньо ракет. Але ж змінюється інтенсивність бойових дій, і є певна злагоджена робота нашого ГУР, СБУ та інших підрозділів, які регулярно проводять операції. Навіть їхні ракетні атаки — це щоденний мінус із балансу", - наголосив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 вересня російські війська атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

Також країна-агресор Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Київській області. У Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків і спричинили пожежу.

В Повітряних силах заявили, що цієї ночі було зафіксовано над Україною 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 16 крилатих ракет Калібр та 8 крилатих ракет Х-101.

