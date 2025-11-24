Росіяни атакували енергетику в чотирьох областях: де найскладніша ситуація зі світлом

На Дніпропетровщині без світла залишились більше 60 тисяч споживачів.

Росія атакувала енергооб'єкти України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Росія атакувала енергооб'єкти України

В чотирьох областях України десятки тисяч абонентів без світла

Заживлення знеструмлених споживачів очікується до кінця доби

У ніч на понеділок, 24 листопада, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині - без світла понад 60 тисяч споживачів. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів.

Зазначається, що сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень, для промисловості - графіки обмеження потужності.

Урім того, через погодні умови є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині.

Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

"Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по енергетиці - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів Главреду про нову стратегію масового терору проти України, намагаючись зробити великі міста, зокрема Київ, непридатними для життя.

"Удари по критичній інфраструктурі та об'єктах енергетики мають на меті не військові цілі. Такими діями Кремль хоче змусити українців капітулювати", - сказав експерт.

Він підкреслив, що це - стратегія масового терору. Жданов наголосив, що Путін обрав її, бо більше нічого не має. Навіть загроза ядерною "дубиною", яку Путін знову витягнув, вже не справляє враження.

Ситуація в енергосистемі України / Інфографіка: Главред

Удари РФ Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, вранці 19 листопада вибухи пролунали в Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Дніпропетровській областях на тлі нової масованої ракетно-дронової атаки РФ. У Тернополі окупанти вдарили по житлових багатоповерхівках.

Станом на неділю, 23 листопада, кількість загиблих зросла до 34 осіб. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували житлові будинки в Тернополі крилатими ракетами Х-101, випущеними літаками стратегічної авіації.

Крім того, відомо що внаслідок масованого ракетного удару по Тернополі загинули волонтер Віталій Долиняк та його син Давид. Дружина та доньки загиблого нині перебувають у лікарні.

