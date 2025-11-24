Рус
Тисяча дронів і ракети: РФ готує один із найбільших ударів по Україні, що стане ціллю

Юрій Берендій
24 листопада 2025, 15:31
Моніторингові ресурси попереджають про можливу підготовку Росією одного з наймасштабніших комбінованих ударів за час повномасштабної війни.
Росія готує один із найбільших ударів по Україні - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео YouTube, Главред

Країна-агресорка Росія може готувати новий масований ракетно-дроновий удар по території України, який може відбутись протягом тижня. Він може бути одним із наймасштабніших за час повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляють моніторингові канали.

Моніторингові ресурси повідомляють, що потенційною ціллю чергової комбінованої атаки РФ може стати Київ. За наявною інформацією, під час нового масованого удару російські війська можуть використати до тисячі безпілотників, крилаті й балістичні ракети комплексу "Іскандер", ракети Х-69, які запускаються з бортів тактичної авіації, а також Х-47м2 (Кинджал) із МіГ-31К і Х-22/32 з літаків Ту-22м3.

"Ні для кого не секрет, що таким чином, рф намагатиметься примусити нас підписати невигідний "мирний" договір, тому не виключено, що удари будуть в тому числі по великих цивільним обʼєктам та житловим будинкам. Так ворог хоче показати, що буде ще гірше, у разі не підписання договору", - припускається в повідомленні.

Точний час атаки наразі не встановлений, але попередньо її прогнозують у межах найближчого тижня. Крім того, спостерігається виконання передислокаційних рейсів дев’яти Ту-22м3 з аеродрому "Біла" на "Оленью", ймовірно для оснащення їх ракетами Х-22/32.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка нова тактика російських атак - думка експерта

Як писав Главред, авійаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що російські війська нарощують кількість балістичних ракет, які запускають по Україні. Через це країні вкрай необхідно посилювати протиповітряну оборону. Він наголосив, що лише в жовтні РФ випустила близько 95 ракет "Іскандер-М". Про це він заявив в коментарі "Українському радіо".

За його словами, у зоні роботи комплексів Patriot їхня результативність становила 67%. Це не можна назвати високим показником, адже для справді бездоганної роботи ППО ефективність мала б досягати щонайменше 70–80%.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 листопада російські окупаційні війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у Донецькій, Харківській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Харків увечері 23 листопада зазнав масованої атаки ударних дронів РФ. Про вибухи повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередніми даними, під час атаки в Харкові загинули четверо людей й щонайменше 13 отримали поранення, серед них двоє дітей. Як уточнили в ДСНС, ворожі дрони влучили по Шевченківському та Салтівському районах міста, де загорілися три житлові будинки та об’єкт інфраструктури.

Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

війна в Україні новини України ракетний удар Ракетна атака на Україну
