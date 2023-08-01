Замість наступу на Київ: Данілов заявив, що незабаром буде другий похід на Москву

Секретар РНБО підкреслив, що другий похід на Москву може статися незабаром, оскільки в Росії наростають протести "різного кольору незадоволених".

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Данілов заявив, що незабаром буде другий похід на Москву / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У зв'язку зі зростанням протестних настроїв в країні-агресорці Росії, керівництву Кремля потрібно готуватися до другого походу на Москву, замість зосередження зусиль на повторному наступі на Київ. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

"Поточна ситуація для Кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву", - написав Данілов.

На його думку, ця подія ("другий похід на Москву") може статися незабаром, оскільки в Росії наростають протести "різного кольору незадоволених", і цю "видавлену з тюбика пасту" назад уже не загнати.

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Невдалий бунт Пригожина та заслання у Білорусь

Як повідомляв Главред, 23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин влаштував держпереворот. Він звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Тоді Пригожин заявив, що 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері Пригожин зупинив наступ на Москву і розвернув колони "вагнерівців". Як стало відомо, Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, а сам ватажок найманців пішов в Білорусь.

Згодом Пригожин вперше виступив в РБ. Власник ПВК Вагнера заявив, що його найманці нібито займатимуться підготовкою білоруської армії, а участь у війні країни-агресорки Росії проти України вони не братимуть.

Нещодавно політичний експерт Тарас Загородній оцінив сценарій повернення Пригожина. За його словами, Пригожин може з'явитися в публічному просторі після того, як ЗСУ звільнять Бахмут. На думку аналітика, подібні Пригожину фігури будуть з'являтися в Росії, а сам ватажок ПВК показав, як потрібно захоплювати владу в РФ.

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