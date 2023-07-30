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Що це за український морський дрон: розкрито унікальні можливості Magura V5

Яна Ставська
30 липня 2023, 17:24 оновлено 30 липня, 17:34
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Україна готується вигнати російські кораблі з Криму.
Magura V5, Морські дрони, дрон
Україна вже використовує проти Росії дрони Magura V5 / Колаж Главред. Фото: скріншот CNN

Український морський безпілотник Magura V5 здатний всього за кілька годин досягти тимчасово окупованого Криму - часу, який знадобиться для катерної прогулянки до Севастополя.

Як зазначив у Telegram військово-політичний оглядач, OSINT-дослідник Олександр Коваленко, Україна вдосконалила БЧ за рахунок збільшення бойової частини - з 200 до 350 кг.

Характеристики Magura V5:

  • швидкість – до 42 вузлів;
  • бойова частина – 320 кг;
  • дальність – понад 800 км.

Збільшення бойової частини дозволить такому дрону завдавати серйозніших пошкоджень російським кораблям Чорноморського флоту. Наприклад, за вдалого тарану Magura V5 щонайменше відправить у ремонт фрегат проекту 11356 або гарантовано потопить малі ракетні кораблі проекту 21631.

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Дальність Magura V5 у 800 км дозволить не тільки загнати Чорноморську флотилію в Севастополь або Новоросійськ, але навіть вигнати з Чорного моря, переконаний Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Морські дрони Magura V5

Сьогодні CNN показав перші кадри морських дронів, розроблених Україною. Повідомлялося, що MAGURA V5 вже використовувався в атаках на Чорноморський флот.

Однак дрон може нести і корисний вантаж. У БПА - сірий гладкий корпус, а його вузька форма нагадує широке каное.

Україна готується топити російські кораблі

20 липня у Міноборони України попередили країну-агресора про наміри вигнати окупантів з Криму, натякнувши на долю крейсера "Москва", потопленого в результаті ударів українськими ракетами.

Варто відзначити, що Росія регулярно залучає до масованих ударів по материковій Україні ракетоносії Чорноморського флоту. Україна ж, своєю чергою, неодноразово атакувала російські кораблі і стоянку бойових суден ЧФ.

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