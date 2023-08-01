У Польщі несподівано пройшлися по Україні через "невдячність": МЗС викликало посла

Польський чиновник заявив, що Україна, мовляв, повинна "почати цінувати" роль, яку відіграла Польща для неї протягом останніх місяців і років.

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У Польщі несподівано пройшлися по Україні через "невдячність" / Колаж: Главред, фото: facebook/Олег Ніколенко, ua.depositphotos.com

Керівник офісу з питань міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Україна нібито поводиться "невдячно" через надану їй допомогу від Варшави.

Так, в ефірі телеканалу TVP1 Пшидача запитали, чи не охолонули стосунки між Польщею та Україною на тлі блокування експорту українського зерна через Польщу. У відповідь польський чиновник заявив, що нині головна мета його країни полягає у захисті інтересів польських фермерів під час збору врожаю. Він також заявив, що Україна, мовляв, повинна "почати цінувати" роль, яку відіграла Польща для неї протягом останніх місяців і років.

"У нас час збору врожаю. Польське зерно має збиратися, зберігатися та розподілятися за відповідною, гідною ціною. Щодо України, Україна насправді отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, їй варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відіграла для України за останні місяці та роки. Звідси такі й ніякі інші рішення, коли йдеться про охорону кордону", - сказав Пшидач.

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Через таке висловлення Пшидача до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Польщі Бартоша Ціхоцького.

"Під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними. Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність", - написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що "політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин" обох народів і жодні заяви не завадять "спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Україні не завадить більше дякувати союзникам за військову та інші види допомоги у війні проти російських окупантів. Топ-чиновник з Лондона сказав, що "українці так поспішають отримати всю можливу допомогу, що не завжди говорять, що вдячні за отриману допомогу".

Президент України Володимир Зеленський відповів на дивну заяву міністра оборони Великобританії, що Україна нібито мало дякує союзникам. Зеленський зазначив, що Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.

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